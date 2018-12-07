В Кропивницком прекратили трансляцию восьми телеканалов РФ

Один из местных провайдеров нелегально предоставлял жителям областного центра услуги по ретрансляции восьми телеканалов РФ.

Силовики заблокировали в Кропивницком ретрансляцию запрещенных в Украине российских телевизионных каналов. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в пятницу, 7 декабря.

По информации правоохранителей, один из местных провайдеров нелегально предоставлял жителям областного центра услуги по ретрансляции восьми телеканалов страны-агрессора.

В СБУ утверждают, что эти телеканалы входят в перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям украинского законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

По информации спецслужбы, РФ использует российские телеканалы в Украине для распространения дезинформации и пропаганды.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания прекратил ретрансляцию телеканала RTVI из-за систематических нарушений украинского законодательства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet