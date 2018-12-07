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В Кропивницком прекратили трансляцию восьми телеканалов РФ

Комментариев: 1
Один из местных провайдеров нелегально предоставлял жителям областного центра услуги по ретрансляции восьми телеканалов РФ.
В Кропивницком транслировали российские телеканалы
В Кропивницком транслировали российские телеканалы
112.ua

Силовики заблокировали в Кропивницком ретрансляцию запрещенных в Украине российских телевизионных каналов. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в пятницу, 7 декабря.

По информации правоохранителей, один из местных провайдеров нелегально предоставлял жителям областного центра услуги по ретрансляции восьми телеканалов страны-агрессора.

В СБУ утверждают, что эти телеканалы входят в перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям украинского законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

По информации спецслужбы, РФ использует российские телеканалы в Украине для распространения дезинформации и пропаганды.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания прекратил ретрансляцию телеканала RTVI из-за систематических нарушений украинского законодательства.

 

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Теги: СБУ, телеканалы, телеканал, российские СМИ, Кропивницкий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BaltijasCels    07.12.2018, 21:41
Оценка:  0
BaltijasCels
При нынешних технологияях нужно запрещать интернет, а не каналы ТВ. верен, что большинство программы ТВ уже не смотрят взагали.
МАРИНА***КЛИМОВА    07.12.2018, 20:37
Оценка:  +4
МАРИНА***КЛИМОВА
Главное, чтобы американские работали и пятый канал, всё остальное можете закрывать, запрещять. Не рабам так и надо, разрешать смотреть, что положено, м не всякую хрень
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