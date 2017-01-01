Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко попросил преемницу Меркель о поддержке

Комментариев: 0
Президент Украины поздравил Аннегрет Крамп-Карренбауэр и заявил, что рассчитывает на сотрудничество.
Петр Порошенко поздравил Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Петр Порошенко поздравил Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Getty Images

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 7 декабря, поздравил нового главу ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр с победой и заявил о том, что рассчитывает на сотрудничество. Об этом президент написал в своем микроблоге в Twitter.

"Сердечно поздравляю Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на должность главы Христианско-демократического союза!", - написал Порошенко.

Он также попросил ее о поддержке реформ и восстановлении территориальной целостности Украины.

"Рассчитываю на личную поддержку госпожи Аннегрет Крамп-Карренбауэр Украины во внедрении евроориентированных реформ и отпоре российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства для укрепления мира и безопасности на европейском континенте", - отметил глава государства.

Напомним, сегодня в Германии выбрали преемника Меркель на посту главы Христианско-демократического союза.

Также сегодня после прощальной речи Меркель участники съезда десять минут аплодировали ей стоя.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, Меркель, Порошенко, Петр Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь