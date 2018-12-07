В Северодонецке школы закрылись на карантин

Для недопущения эпидемиологических осложнений из-за гриппа и ОРВИ уроки отменили с 10 по 16 декабря.

В городе Северодонецк Луганской области в школах остановили учебный процесс из-за увеличившейся заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает пресс-служба городского совета.

Чиновники отметили большую динамику роста заболеваемости и с целью недопущения эпидемических осложнений заболеваемости среди работников и учащихся объявили карантин.

Занятия в школах приостановили на всю следующую неделю.

Сегодня также сообщалось, что в Харьковской области полсотни школ закрыли из-за гриппа.

Ранее на карантин закрыли 25 школ в Запорожской области.

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