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В Северодонецке школы закрылись на карантин

Комментариев: 1
Для недопущения эпидемиологических осложнений из-за гриппа и ОРВИ уроки отменили с 10 по 16 декабря.
Карантин продлится всю следующую неделю
Карантин продлится всю следующую неделю
Слободской край

В городе Северодонецк Луганской области в школах остановили учебный процесс из-за увеличившейся заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает пресс-служба городского совета.

Чиновники отметили большую динамику роста заболеваемости и с целью недопущения эпидемических осложнений заболеваемости среди работников и учащихся объявили карантин.

Занятия в школах приостановили на всю следующую неделю.

Сегодня также сообщалось, что в Харьковской области полсотни школ закрыли из-за гриппа.

Ранее на карантин закрыли 25 школ в Запорожской области.

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Теги: грипп, ОРВИ, карантин, Луганская область, Северодонецк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BaltijasCels    07.12.2018, 21:38
Оценка:  0
BaltijasCels
Отапливают школы там или нет? Почему про это не упомянули?
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