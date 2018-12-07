В Украине зарплата мужчин на 21% выше, чем женщин

Президент Порошенко рассказал о проблемах гендерного неравенства в стране. В частности, женщины получают более низкую зарплату и пенсию.

Женщины в Украине зарабатывают значительно меньше, чем мужчины Kорреспондент.net

В Украине сохраняется разница в оплате труда женщин и мужчин. Об этом в пятницу, 7 декабря, заявил президент Петр Порошенко во время Второго Украинского женского конгресса, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент заявил о необходимости принять конкретные шаги для ликвидации этого негативного явления.

"До сих пор остается еще много проблем по гендерному неравенству, которые необходимо учесть. Одна из них - это разница в оплате труда", - сказал Порошенко.

По его словам, средняя оплата труда мужчин на 21% выше средней оплаты труда женщин, хотя по сравнению с 2016 годом эта разница сократилась на 4%.

"Последствия неравенства серьезные - пенсия женщин сегодня на треть меньше пенсии мужчин. Это неприемлемо в условиях, когда в структуре бедного населения, где преобладают пенсионеры, 65% - женщины. Такая статистика свидетельствует о необходимости принятия конкретных мер для их преодоления уже сейчас", - подчеркнул президент.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал дикостью ситуацию, когда женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины.

Ранее в Киеве задержали иностранцев, которые грабили женщин.

Напомним, в Украине выросла среднемесячная зарплата. В третьем квартале 2018 года она составляла 9,063 тыс. грн.

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