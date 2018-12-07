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В Раде хотят проверять кандидатов в президенты у психиатра

Комментариев: 1
Если законопроект будет принят, кандидаты на пост главы государства обязаны будут провериться у психиатра и нарколога.
В Раде хотят внести изменения в закон О выборах президента Украины
В Раде хотят внести изменения в закон О выборах президента Украины
rada.gov.ua

В Верховной Раде в пятницу, 7 декабря, зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается обязательно установить психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины.

Документ предлагает внести изменения в закон О выборах президента Украины, в частности о проведении обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра кандидата на пост президента.

Ранее Верховная Рада закрепила дату выборов президента на 31 марта 2019 года.

Напомним, Порошенко заявил, что военное положение не создаст проблем для выборов президента.

 

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, проверка, психиатрия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Rangol    07.12.2018, 23:23
Оценка:  0
Rangol
Всех надо проверять, включая Раду. Проверять надо только в США или Англии. Будет очень показательно
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 23:12
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А кто будет проверять этих психиатров и наркологов? Вспомните историю с Зайцевой.
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