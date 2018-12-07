В поселке на Черниговщине запретили продавать военным алкоголь
В поселке Десна Черниговской области поселковый совет запретил продавать алкоголь людям в военной форме. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает УНИАН со ссылкой на секретаря поселкового совета Нину Рудь.
Она отметила, что запрет будет работать во время действия в регионе военного положения.
Сообщается, что в поселке насчитывается 8 тысяч жителей, и 3 тысячи из них являются военнослужащими. Также в Десне расположен 169-й учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Сообщается, что инициатором рассмотрения данного вопроса стал начальник Деснянского гарнизона.
Отмечается, что запрет действует только лишь в случае, если покупатель одет в военную форму. При чекм военным запрещено продавать не только на крепкие напитки, но и слабоалкогольные, и пиво.
Напомним, в Одессе сняли арест с части зданий лагеря Виктория для передачи военным.
Также в Одесской, Сумской и Донецкой областях установили блокпосты на врмея военного положения.
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