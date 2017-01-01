Порошенко обсудил с сенатором США инцидент в Азове

Глава государства встретился с Рональдом Джонсоном, который высказал поддержку Украине от имени Соединенных Штатов.

Президент Петр Порошенко принял американского сенатора США Рональда Джонсона и поблагодарил Вашингтон за твердую поддержку Украины и осуждение действий РФ в Керченском проливе. Об этом поздно вечером 7 декабря сообщила пресс-служба главы государства.

"Хочу поблагодарить за крепкую поддержку нашей борьбы за свободу, демократию и проведения реформ в Украине", - отметил Порошенко и указал, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть три украинских корабля.

Сенатор Джонсон, в свою очередь, подчеркнул, что США осуждают действия РФ и поддерживают территориальную целостность Украины.

"Я приехал в Украину по единственной причине - продемонстрировать крепкую поддержку не только Сената, не только Конгресса, не только Администрации, а всего американского народа. Мы осуждаем действия России. Мы поддерживаем украинский народ, правительство", - заявил он.

Отмечается, что Порошенко и Джонсон указали на приоритетность укрепления международного давления на Россию, в том числе путем усиления санкций.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20. Действия РФ осудило НАТО, а также ряд европейских стран.

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