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Порошенко обсудил с сенатором США инцидент в Азове

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Глава государства встретился с Рональдом Джонсоном, который высказал поддержку Украине от имени Соединенных Штатов.
Петр Порошенко и Рональд Джонсон
Петр Порошенко и Рональд Джонсон
president.gov.ua
 
Президент Петр Порошенко принял американского сенатора США Рональда Джонсона и поблагодарил Вашингтон за твердую поддержку Украины и осуждение действий РФ в Керченском проливе. Об этом поздно вечером 7 декабря сообщила пресс-служба главы государства.
 
"Хочу поблагодарить за крепкую поддержку нашей борьбы за свободу, демократию и проведения реформ в Украине", - отметил Порошенко и указал, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть три украинских корабля.
 
Сенатор Джонсон, в свою очередь, подчеркнул, что США осуждают действия РФ и поддерживают территориальную целостность Украины.
 
"Я приехал в Украину по единственной причине - продемонстрировать крепкую поддержку не только Сената, не только Конгресса, не только Администрации, а всего американского народа. Мы осуждаем действия России. Мы поддерживаем украинский народ, правительство", - заявил он.
 
Отмечается, что Порошенко и Джонсон указали на приоритетность укрепления международного давления на Россию, в том числе путем усиления санкций.
 
Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир на подходе к Керченскому проливу.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20.

Действия РФ осудило НАТО, а также ряд европейских стран.

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Теги: Россия, Украина, США, Порошенко, сенатор, Сенат США, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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