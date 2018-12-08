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ГПУ завершила экспертизу по расстрелам на Майдане

Комментариев: 1
Завершена экспертиза относительно тех лиц, которые, по версии следствия, отдавали приказ стрелять по протестующим на Майдане.
 
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила экспертизу по делу о преступлениях во время Революции достоинства на Майдане. Об этом он рассказал в эфире телеканала Интер.

В начале следующего года мы завершим следствие, сможем показать обществу, подозреваемым, а позже и обвиняемым, доказательства того, что именно Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, соответственно, президент, руководитель СБУ, МВД, Внутренних войск и их подчиненные отдали преступные приказы, за которые на Майдане погибли более 100 человек, более полутора тысяч были ранены", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам,это может стать "самым ожидаемым процессом за эти годы".
 
"Следователи смогли установить факты, доказательства, опросить тысячи людей, дать фактаж, который, по заключению экспертизы, имеет причинно-следственную связь со смертями на Майдане", - указал Луценко.
 

Ранее начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что завершена самая важная часть работы по расследованию дел Майдана.

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Теги: Генпрокуратура, Луценко, видео, майдан, ГПУ, расследование, расстрел, Евромайдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
farfalle    08.12.2018, 07:38
Оценка:  0
farfalle
Эта власть "ничего не найдет". Только следующая
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