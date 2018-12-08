ГПУ завершила экспертизу по расстрелам на Майдане

Завершена экспертиза относительно тех лиц, которые, по версии следствия, отдавали приказ стрелять по протестующим на Майдане.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила экспертизу по делу о преступлениях во время Революции достоинства на Майдане. Об этом он рассказал в эфире телеканала Интер.

В начале следующего года мы завершим следствие, сможем показать обществу, подозреваемым, а позже и обвиняемым, доказательства того, что именно Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк, соответственно, президент, руководитель СБУ, МВД, Внутренних войск и их подчиненные отдали преступные приказы, за которые на Майдане погибли более 100 человек, более полутора тысяч были ранены", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам,это может стать "самым ожидаемым процессом за эти годы".

"Следователи смогли установить факты, доказательства, опросить тысячи людей, дать фактаж, который, по заключению экспертизы, имеет причинно-следственную связь со смертями на Майдане", - указал Луценко.

Ранее начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что завершена самая важная часть работы по расследованию дел Майдана.

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