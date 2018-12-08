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Украинцы стали чаще ездить в Крым - МинВОТ

Комментариев: 1
На четверть по сравнению с октябрем выросло число пересечений украинцами административной границы с Крымом в ноябре 2018 года.
На четверть увеличилось число пересечений украинцами админграницы с Крымом
На четверть увеличилось число пересечений украинцами админграницы с Крымом
dpsu.gov.ua

В ноябре 2018 года число украинцев, которые пересекли административную границу с аннексированным Крымом в Херсонской области, выросло на четверть по сравнению с октябрем. Соответствующую статистику опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на своем сайте.

Указано, что на протяжении ноября админграницу в обоих направлениях пересекли 177 595 человек и 30 761 транспортных средств. При этом по сравнению с октябрем число пересечений гражданского населения увеличилось на 24,8%, транспортных средств - на 16,5%.

По данным ведомства, больше всего пересечений в обоих направлениях зафиксировано в контрольном пункте въезда-выезда Каланчак, немного меньше в КПВВ Чонгар, а наименьше - в КПВВ Чаплинка.

Накануне в Госпогранслужбе сообщили, что отныне административную границу с Крымом могут пересечь только граждане Украины.

Вскоре на заседании силовиков при участии президента Петра Порошенко было принято решение о введении на время военного положения запрета на въезд для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет. 

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Теги: Крым, граница, поездка, украинцы, КПП, аннексия Крыма, новости Крыма, МинВОТ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Москвошвея    08.12.2018, 08:04
Оценка:  -6
Москвошвея
Паспорта едут в Украину делать.
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