За прошедшие сутки на Донбассе погиб военный

В ходе боевых действий за минувшие сутки ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, один из них - смертельные.

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен EPA/UPG

За прошедшие сутки, 7 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям украинских войск. В боевых действиях погиб один военный, сообщает в субботу, 8 декабря, пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Авдеевка, Водяное, Пески, Опытное, Тарамчук, Чермалык, Богдановка, Гнутово и Водяное, что на Приазовье.

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Как сообщается, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на одном из направлений зафиксирована активность вражеского снайпера.

Кроме того, произошло применения вооружения БМП вблизи Зайцево, что на Горловском направлении, и Опытного - на Донецком.

“В ходе боевых действий ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, один из них - смертельные“, - доложили в штабе ООС.

Там также добавили, что с начала этих суток по состоянию на 7:00 сепаратисты огневой активности не проявляли.

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Ранее наблюдатели миссии ОБСЕ во время патрулирования зафиксировали попадание боеприпасов со стороны сепаратистов в жилые дома в селе Чермалык в Волновахском районе Донецкой области. Пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, за сутки 6 декабря сепаратисты шесть раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Ранение получил один военнослужащий.