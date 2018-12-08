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Убийвство Гандзюк: Луценко сказал, когда задержат заказчика

Комментариев: 8
Генпрокурор рассказал, когда правоохранители смогут задержать заказчика нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
Юрий Луценко рассказал о заказчиках по делу Гандзюк
Юрий Луценко рассказал о заказчиках по делу Гандзюк
ukrinform.ru

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал, когда будет задержан заказчик нападения на активистку Екатерину Гандзюк, что привело к ее смерти. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает в субботу, 8 декабря, УНН.

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По словам генпрокурора, у правоохранителей есть достаточно стройная версия о заказчике убийства активистки.

“Мы вышли на одного организатора, теперь на другого. И смею утверждать, что мы сейчас понимаем общий мотив этих исполнителей и организаторов. Итак, имеем достаточно стройную версию о заказчике. Как только мы соберем юридические факты, конечно, будет объявлено о подозрении и точно задержан еще и заказчик“, - заверил Луценко.

При этом, отвечая на вопрос о том, когда может быть задержан заказчик нападения на Гандзюк, он подчеркнул, что “никакие сроки в следствии не устанавливаются“.

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Накануне генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что было сообщено о подозрении ранее осужденному гражданину Украины Левину, который был важной фигурой подготовки и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Напомним, 31 июля на активистку Екатерину Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако вскоре ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций. 4 ноября стало известно о смерти активистки.

После смерти Гандзюк дело расследуется по статье умышленное убийство. В рамках этого уголовного производства были задержаны пять человек.

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Теги: Генпрокуратура, Луценко, убийства, убийство, нападение, заказчик, активисты, задержание, кислота, генпрокурор, Юрий Луценко, Екатерина Гандзюк
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Комментариев (8)
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Катилин    08.12.2018, 12:28
Оценка:  -1
Катилин
Когда задержат заказчиков Бузины, Кузьмы и Бережной?!
П    08.12.2018, 12:16
Оценка:  0
П
Сказал бы просто - ни когда.
GALE    08.12.2018, 12:21
Оценка:  0
GALE
*Никогда* пишется слитно!
виджай    08.12.2018, 12:06
Оценка:  +1
виджай
иди ты на х-й...юГик...
Letohradek    08.12.2018, 12:09
Оценка:  -1
Letohradek
Недоработка Юрика в том, что подобные тебе, ватные мразоты до сих пор не на зонах!
виджай    08.12.2018, 12:14
Оценка:  0
виджай
слышь,педераст пассивный,хоть кого то эта гнида привлекла? вокруг активизировались регионалы,по всем каналам пи-дят что Россия не агрессор...где прокурор,мать его ети?
ты и тебе подобные,вообще без мозгов...и с одной извилиной,от лобка к копчику!
Letohradek    08.12.2018, 12:23
Оценка:  -1
Letohradek
Ватный скот, как давно ты переобулся и начал проклинать рыготню? Ты же очко надрывал в бытность зэка, что он твой законный президент
MykRom    08.12.2018, 11:40
Оценка:  +1
MykRom
" стройная версия " -- остальные толстые, а эта худая, ну оочень худая .
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