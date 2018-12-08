Убийвство Гандзюк: Луценко сказал, когда задержат заказчика

Генпрокурор рассказал, когда правоохранители смогут задержать заказчика нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал, когда будет задержан заказчик нападения на активистку Екатерину Гандзюк, что привело к ее смерти. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает в субботу, 8 декабря, УНН.

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По словам генпрокурора, у правоохранителей есть достаточно стройная версия о заказчике убийства активистки.

“Мы вышли на одного организатора, теперь на другого. И смею утверждать, что мы сейчас понимаем общий мотив этих исполнителей и организаторов. Итак, имеем достаточно стройную версию о заказчике. Как только мы соберем юридические факты, конечно, будет объявлено о подозрении и точно задержан еще и заказчик“, - заверил Луценко.

При этом, отвечая на вопрос о том, когда может быть задержан заказчик нападения на Гандзюк, он подчеркнул, что “никакие сроки в следствии не устанавливаются“.

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Накануне генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что было сообщено о подозрении ранее осужденному гражданину Украины Левину, который был важной фигурой подготовки и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Напомним, 31 июля на активистку Екатерину Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако вскоре ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций. 4 ноября стало известно о смерти активистки.

После смерти Гандзюк дело расследуется по статье умышленное убийство. В рамках этого уголовного производства были задержаны пять человек.