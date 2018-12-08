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Украинские моряки получили ранения от обшивки корабля - ФСБ

Комментариев: 11
В ФСБ также не считают захваченных моряков военнопленными, поскольку официально РФ и Украины не в состоянии войны.
Одного из моряков подозревают в пытках
Одного из моряков подозревают в пытках
gp.gov.ua

Начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов заявил, что захваченные возле Керченского пролива украинские моряки не получали пулевых ранений и были травмированы осколками от обшивки корабля.

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“Повреждения получены от разрушившейся обшивки корпуса корабля, пулевых ранений у них нет“, - сказал он, передает УП.

Шишов подчеркнул, что задержанные моряки не могут считаться военнопленными, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

ФСБшник заявил, что к ним якобы обратился  житель Донецкой области, который опознал в одном из задержанных моряков сотрудника СБУ, который его пытал.

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“К нам обратился житель Донецкой области. Он опознал в одном из задержанных сотрудника СБУ как лицо, пытавшее его в Бердянске с причинением серьезных телесных повреждений“, - сказал он.

В то же время, первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский заявил, что украинскому катеру были причинены минимальные повреждения.

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По его словам, командир российского корабля “сумел выполнить артиллерийскую стрельбу таким образом, что применение 30-мм шестиствольной установки нанесло минимальный ущерб украинскому катеру и здоровью членов экипажа. Командиру корабля была поставлена задача не допустить нанесение ущерба экипажу и минимизировать ущерб самому катеру. И ему в темное время суток при всех сложностях обстановки удалось с этой задачей справиться“, - добавил Вольский.

“Даже те ранения, которые получены, к сожалению, моряками украинского катера, несущественны“, - заявил он.

Ранее, командование ВМС ВСУ заявил, что российские корабли целенаправленно пытались уничтожить украинских моряков во время атаки на Азовском море.Целью было физическое уничтожение самих моряков.

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Теги: Керченский пролив, атака РФ, украинские моряки, ВМС ВСУ
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Комментариев (11)
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Предаторр    08.12.2018, 13:20
Оценка:  0
Предаторр
Абсолютно верно сказал,войны нет и военнопленных нет.То же самое и с ранеными.Огонь заградительный вёлся из 30-мм артустановки,хотели бы утопить эти консервные банки,то утопили бы легко.
Sinobi-life    08.12.2018, 13:51
Оценка:  +3
Sinobi-life
ДБЛ мля, а дыра в рубке от нурса??
shurag    08.12.2018, 14:13
Оценка:  0
shurag
передаст, ты точно дбл
Rangol    08.12.2018, 13:18
Оценка:  -1
Rangol
Броню катеров делали на заводе известно кого и теперь известно как. В результате доход Порошенко растет каждый год в 12 раз
shurag    08.12.2018, 14:14
Оценка:  +1
shurag
Рагуль,а ваши корыта побившие друг друга о тарана сделаны из чего? кому доход? Х*ЙЛУ в карман?
Колишній-східняк    08.12.2018, 13:16
Оценка:  +2
Колишній-східняк
а пробоина в борту от сырости?
Предаторр    08.12.2018, 13:22
Оценка:  -3
Предаторр
Тю!Так то капитан в приступе патриотизма выпустил кумулятивную струю"гидности",когда понял что попал...)))))))))
Василище    08.12.2018, 13:43
Оценка:  -4
Василище
Ты скажи,чем в броне! можно такую дырищу сделать,только снарядом,но тогда бы весь катерок изнутри бы разворотили и окошечки все повыпадали бы))Похоже,прям из дома с дырой,самопроковырянной вышли))
Василище    08.12.2018, 13:43
Оценка:  -4
Василище
Или броня бумажная была))
shurag    08.12.2018, 14:15
Оценка:  +1
shurag
туповат ты вася
shurag    08.12.2018, 14:17
Оценка:  0
shurag
порассуждай о киселёвской добавочке:ФСБшник заявил, что к ним якобы обратился житель Донецкой области, который опознал в одном из задержанных моряков сотрудника СБУ, который его пытал. какие вы мокшане тупари.. не думайте что на что ведётесь вы то поведутся иные
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