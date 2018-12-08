Украинские моряки получили ранения от обшивки корабля - ФСБ

В ФСБ также не считают захваченных моряков военнопленными, поскольку официально РФ и Украины не в состоянии войны.

Одного из моряков подозревают в пытках gp.gov.ua

Начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов заявил, что захваченные возле Керченского пролива украинские моряки не получали пулевых ранений и были травмированы осколками от обшивки корабля.

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“Повреждения получены от разрушившейся обшивки корпуса корабля, пулевых ранений у них нет“, - сказал он, передает УП.

Шишов подчеркнул, что задержанные моряки не могут считаться военнопленными, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

ФСБшник заявил, что к ним якобы обратился житель Донецкой области, который опознал в одном из задержанных моряков сотрудника СБУ, который его пытал.

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“К нам обратился житель Донецкой области. Он опознал в одном из задержанных сотрудника СБУ как лицо, пытавшее его в Бердянске с причинением серьезных телесных повреждений“, - сказал он.

В то же время, первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский заявил, что украинскому катеру были причинены минимальные повреждения.

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По его словам, командир российского корабля “сумел выполнить артиллерийскую стрельбу таким образом, что применение 30-мм шестиствольной установки нанесло минимальный ущерб украинскому катеру и здоровью членов экипажа. Командиру корабля была поставлена задача не допустить нанесение ущерба экипажу и минимизировать ущерб самому катеру. И ему в темное время суток при всех сложностях обстановки удалось с этой задачей справиться“, - добавил Вольский.

“Даже те ранения, которые получены, к сожалению, моряками украинского катера, несущественны“, - заявил он.

Ранее, командование ВМС ВСУ заявил, что российские корабли целенаправленно пытались уничтожить украинских моряков во время атаки на Азовском море.Целью было физическое уничтожение самих моряков.