"Остановим сепаратистов": в Мукачево будут судить женщину за плакаты

Женщина заказала и оплатила одному из рекламных агентств за печать плакатов провокационного характера.

Жительнице Мукачево объявлено о подозрении из-за заказа и организации печати провокационных плакатов “Остановим сепаратистов“ на Закарпатье.

Читай также: Торнадовцы жестоко избили мужчину, разбившего Мемориал Небесной сотне

Об этом сообщает в субботу прокуратура Закарпатской области.

“Установлено, что женщина заказала и оплатила одному из рекламных агентств края за печать плакатов провокационного характера с надписью Остановим сепаратистов“, - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в ночь с 19 на 20 октября плакаты были размещены на территории нескольких сел области.

Читай также: Эксперт рассказал, возможен ли сценарий Донбасса на Закарпатье

“31-летней мукачевке объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства, совершенные должностным лицом по предварительному сговору группой лиц“, - сообщили в прокуратуре.

На данный момент в Закарпатской области устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.

Напомним, в конце ноября в Закарпатской области неизвестные в очередной раз установили билборды, содержание которых направлено против Венгрии и имеет провокационный характер.