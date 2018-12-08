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"Остановим сепаратистов": в Мукачево будут судить женщину за плакаты

Комментариев: 3
Женщина заказала и оплатила одному из рекламных агентств за печать плакатов провокационного характера.
31-летней женщине объявлено о подозрении
31-летней женщине объявлено о подозрении
ukrinform.ua

Жительнице Мукачево объявлено о подозрении из-за заказа и организации печати провокационных плакатов “Остановим сепаратистов“ на Закарпатье.

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Об этом сообщает в субботу прокуратура Закарпатской области.

“Установлено, что женщина заказала и оплатила одному из рекламных агентств края за печать плакатов провокационного характера с надписью Остановим сепаратистов“, - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в ночь с 19 на 20 октября плакаты были размещены на территории нескольких сел области.

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“31-летней мукачевке объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства, совершенные должностным лицом по предварительному сговору группой лиц“, - сообщили в прокуратуре.

На данный момент в Закарпатской области устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.

Напомним, в конце ноября в Закарпатской области неизвестные в очередной раз установили билборды, содержание которых направлено против Венгрии и имеет провокационный характер.

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Теги: Мукачево, сепаратизм, билборды, реклама, депутаты
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Комментариев (3)
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farfalle    08.12.2018, 14:19
Оценка:  +1
farfalle
А квоты на русский язык - это не ведет к сепаратизму?
Sinobi-life    08.12.2018, 14:31
Оценка:  -3
Sinobi-life
У вас на расеи мы квоты не вводили!!!
farfalle    08.12.2018, 14:34
Оценка:  +2
farfalle
Вот из-за таких дураков страна и разваливается. Почему в Швейцарии, Канаде и Финляндии несколько госязыков? Почему там не вводят квоты на язык? Почему в Швейцарии никому не приходит в голову требовать на кассе обслуживания на немецком, например?
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