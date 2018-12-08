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Раненые украинские моряки прислали родным электронные письма

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 2
Трое раненых украинских моряка написали родным электронные письма. Им также открыли внутренне тюремные счета для пополнения деньгами.
На данный момент РФ не намерена обменивать моряков
На данный момент РФ не намерена обменивать моряков
mzk1.ru

Трое раненых украинских моряка - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер - написали родным электронные письма. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, цитирует ее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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“Провела телефонный разговор с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Она рассказала об условиях содержания военнопленных Андрея Драча и Романа Мокряка, которых посетила в СИЗО Лефортово... На его имя открыто внутренне тюремный счет, на котором 500 рублей, его еще будут пополнять. Ребята также могут писать и получать письма по почте“, - сообщила украинский омбудсмен.

Денисова добавила, что, по словам Москальковой, удерживают моряков отдельно в камерах площадью восемь квадратных метров по два человека в отремонтированном крыле СИЗО. У них есть телевизоры, белье меняется раз в три дня, обеспечены необходимыми средствами гигиены.

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“По питанию, то российский омбудсмен заверила, что их хорошо кормят, у каждого в палате есть холодильник с продуктами. Все трое - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер написали родным электронные письма, а также им, по словам российского омбудсмена, открыты внутренне тюремные счета, которые будут пополнены деньгами“, - рассказала Денисова.

Ранее стало известно, что ампутаций у украинских моряков, арестованных в России, нет.

Также сообщалось, что украинские консулы в Москве уже посетили семерых украинских моряков в следственных изоляторах Матросская тишина и Лефортово.

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Теги: Москва, моряки, письмо, омбудсмен, СИЗО, украинские моряки, Денисова
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    08.12.2018, 15:31
Оценка:  +1
fkrfyfan
Хоть отъедятся после украинской армии
shurag    08.12.2018, 16:26
Оценка:  0
shurag
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