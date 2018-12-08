Раненые украинские моряки прислали родным электронные письма

Трое раненых украинских моряка написали родным электронные письма. Им также открыли внутренне тюремные счета для пополнения деньгами.

Трое раненых украинских моряка - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер - написали родным электронные письма. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, цитирует ее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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“Провела телефонный разговор с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Она рассказала об условиях содержания военнопленных Андрея Драча и Романа Мокряка, которых посетила в СИЗО Лефортово... На его имя открыто внутренне тюремный счет, на котором 500 рублей, его еще будут пополнять. Ребята также могут писать и получать письма по почте“, - сообщила украинский омбудсмен.

Денисова добавила, что, по словам Москальковой, удерживают моряков отдельно в камерах площадью восемь квадратных метров по два человека в отремонтированном крыле СИЗО. У них есть телевизоры, белье меняется раз в три дня, обеспечены необходимыми средствами гигиены.

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“По питанию, то российский омбудсмен заверила, что их хорошо кормят, у каждого в палате есть холодильник с продуктами. Все трое - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер написали родным электронные письма, а также им, по словам российского омбудсмена, открыты внутренне тюремные счета, которые будут пополнены деньгами“, - рассказала Денисова.

Ранее стало известно, что ампутаций у украинских моряков, арестованных в России, нет.

Также сообщалось, что украинские консулы в Москве уже посетили семерых украинских моряков в следственных изоляторах Матросская тишина и Лефортово.