Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вашингтон и Константинополь поддержали Порошенко - эксперт

Комментариев: 3
Вашингтон и Константинополь поддержали Порошенко - эксперт

На этой неделе президент Украины Петр Порошенко одержал две крупные победы на международной арене - получил поддержку США в вопросе введения военного положения и поддержку Константинополя в связи с созданием украинской автокефальной церкви. Об этом на своей странице в Facebook заявил эксперт Александр Голобуцкий.

"На этой неделе представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что США поддерживают решение президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в ответ на события в Керченском проливе. Судя по всему, такая реакция Вашингтона обусловлена тем, что американская разведка была в курсе событий", - пишет эксперт.

По его словам, оперативная реакция президента на провокации в Азовском море и привлечение внимания к этому инциденту всей мировой общественности дали  понять, что США и Евросоюз по-прежнему на стороне Украины.

"Вторая победа - это поддержка Константинополя. Вчера было опубликовано письмо вселенского патриарха Варфоломея о лишениипредстоятеля УПЦ МП Онуфрия титула митрополита Киевского. Украина впервые за 350 лет вплотную подошла к созданию своей автокефальной церкви", - считает блогер.

Александр Голобуцкий утверждает, что многие годы священники Московского патриархата занимались в Украине "промыванием мозгов".

"Историческое событие для нашего государства - создание собственной церкви - уже практически состоялось, и это заслуга системной работы президента в этом направлении. Украина сбрасывает последние оковы, которыми нас пытались притянуть обратно к Московии. И это безусловная победа", - подытожил эксперт. 

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    08.12.2018, 16:08
Оценка:  +2
fkrfyfan
А денег дадут пете на выборы?
Василище    08.12.2018, 15:27
Оценка:  +3
Василище
Почему Константинополь? Города такого уже сотни лет нет.Есть СТАМБУЛ.И адрес-улица Фонар)) ДОжили.
bertal    08.12.2018, 16:11
Оценка:  +1
bertal
так красивее, города нет, а ло хи остались
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь