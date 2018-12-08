Сожительница нардепа Мураева снимается в российском кино

Екатерина Гордиенко снялась в российском фильме "Спасибо деду за победу.

Харьковская фотомодель и актриса Екатерина Гордиенко, которую в СМИ называют любовницей народного депутата Украины Евгения Мураева, снялась в российском фильме Спасибо деду за победу вместе с актером Егором Бероевым.

Как сообщает Антикор, на Кинопоиске фильм получил низкие рейтинги по оценкам зрителей.

В прошлом году 26-летняя Екатерина Гордиенко тоже снималась в российской комедии Новогодний переполох вместе с актерами Владимиром Меньшовым и Яном Цапиком, которым запрещен въезд в Украину.

Напомним, актеру Меньшову въезд был запрещен за финансовую поддержку сепаратистов на Донбассе, а Цапику - за роль боевика так называемой “ДНР“ в российском пропагандистском фильме Военный корреспондент.

Ранее в СМИ сообщали, что нардеп Евгений Мураев ради Гордиенко бросил с двумя детьми жену Валерию Мураеву, которая является племянницей лидера партии За жизнь Вадима Рабиновича.