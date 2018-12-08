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Сожительница нардепа Мураева снимается в российском кино

Комментариев: 1
Екатерина Гордиенко снялась в российском фильме "Спасибо деду за победу.
Фильм получил очень низкий рейтинг
Фильм получил очень низкий рейтинг
24tv.ua

Харьковская фотомодель и актриса Екатерина Гордиенко, которую в СМИ называют любовницей народного депутата Украины Евгения Мураева, снялась в российском фильме Спасибо деду за победу вместе с актером Егором Бероевым.

Как сообщает Антикор, на Кинопоиске фильм получил низкие рейтинги по оценкам зрителей.

В прошлом году 26-летняя Екатерина Гордиенко тоже снималась в российской комедии Новогодний переполох вместе с актерами Владимиром Меньшовым и Яном Цапиком, которым запрещен въезд в Украину.

Напомним, актеру Меньшову въезд был запрещен за финансовую поддержку сепаратистов на Донбассе, а Цапику - за роль боевика так называемой “ДНР“ в российском пропагандистском фильме Военный корреспондент.

Ранее в СМИ сообщали, что нардеп Евгений Мураев ради Гордиенко бросил с двумя детьми жену Валерию Мураеву, которая является племянницей лидера партии За жизнь Вадима Рабиновича.

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Теги: депутат, Мураев, модель, фильмы, РФ, Екатерина Гордиенко
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Комментариев (1)
Letohradek    08.12.2018, 15:50
Оценка:  -1
Letohradek
О чем новость? Это естественно, что живущие вместе люди разделяют и взгляды на жизнь, одинаково. Красивая девушка, а ума как у улитки ... Жаль, скоро овдовеет, как и жена Бузины ...
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