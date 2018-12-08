Батькивщина обратилась к СМИ с призывом не поддаваться искушению быть использованными властью в политической кампании

Партия Юлии Тимошенко обратилась к СМИ с призывом не потокать политической компании нынешней власти. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте партии Батькивщина.

Опросы общественного мнения, которые проводят независимо друг от друга различные, но одинаково важные социологические компании, свидетельствуют, что шансы зацепиться за власть у действующего президента призрачные. И с каждым месяцем продолжают таять. Под вопросом даже его выход во второй тур выборов. Главный соперник Петра Порошенко - Юлия Тимошенко - имеет вдвое большую поддержку украинцев.

Чем более очевидным становится будущее поражение, тем более нервным становится поведение Банковой. Для дискредитации оппонентов президентская команда не гнушается ничем - ни манипуляциями, ни бесстыдной ложью. Главная задача, цинично сформулированная одним из ее руководителей, - “Нам уже не отмыться, но можем заляпать грязью других“.

Правда, даже для этого собственной фантазии в них не хватает. Поэтому пользуются методами, разработанными еще несколько лет назад технологами Виктора Януковича во главе с Полом Манафортом, уличенными американскими следователями и независимыми журналистами.

Даже список “обвинений“ в адрес Юлии Тимошенко тщательно списан из “темников“, составленных Манафортом в те времена, когда Петр Порошенко верно служил министром в правительстве Николая Азарова.

О способности и последствиях деятельности этой команды хорошо знают все украинцы, которые вынуждены жить при президентстве Петра Порошенко.

Печально и обидно то, что к кампании дезинформации привлекают журналистов и средства массовой информации. Зачастую, разумеется, не по их собственной воле. Настоящим журналистам, как никому, известно, что ни одному политику в нашей стране не приходилось слышать столько обвинений в свой адрес, как Юлии Тимошенко. И эти обвинения не ограничивались лишь заявлениями для прессы.

Задача уничтожить Юлию Тимошенко выполняла целая армия следователей еще с середины 90-х. Во времена Виктора Януковича эта армия выросла и пополнилась продажными судьями. Они бросили Тимошенко за решетку, но не сломали ее. И все обвинения были опровергнуты. Не только украинскими, но и европейскими и американскими судами.

Батькивщина призывает медиа помнить о своей высокой миссии - информировать читателей, зрителей, слушателей, помогать понять, что происходит на самом деле. И не поддаваться искушению или принуждению быть использованными властью в политической кампании, в которой нет ничего общего ни с интересами украинцев, ни с интересами Украины.