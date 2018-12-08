В Украину прибыла первая партия "чешских" БМП-1

В автоколонне наблюдалось не менее 10 модернизированных боевых машин .

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Словацкие журналисты обнародовали видео и фото автоколонны с боевыми машинами БМП-1 на прицепах с украинскими номерами, которая последовала Словакией из Чехии в Украину.

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Сообщается, что в колонне перевозилось не менее десяти модернизированных боевых машин.

Это не первая партия БМП-1, которые Украина получает из-за рубежа в последнее время. В частности, весной украинские армейские бригады получили боевые машины пехоты БМП-1АК, которые были приобретены у польской компании Wtorplast.

Напомним, ранее эксперты признали российский танк Т-80 самым худшим в мире из когда либо производимых.