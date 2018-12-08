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В Украину прибыла первая партия "чешских" БМП-1

Комментариев: 2
В автоколонне наблюдалось не менее 10 модернизированных боевых машин .
В Украину прибыла первая партия "чешских" БМП-1
© скриншот
Фото 1/8
  • БМП-1 везли через Словакию
  • БМП-1 везли через Словакию
  • БМП-1 везли через Словакию
  • БМП-1 везли через Словакию
  • БМП-1 везли через Словакию
  • БМП-1 везли через Словакию
  • БМП-1 везли через Словакию
  • БМП-1 везли через Словакию
В Украину прибыла первая партия "чешских" БМП-1
БМП-1 везли через Словакию
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Словацкие журналисты обнародовали видео и фото автоколонны с боевыми машинами БМП-1 на прицепах с украинскими номерами, которая последовала Словакией из Чехии в Украину.

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Сообщается, что в колонне перевозилось не менее десяти модернизированных боевых машин.

Это не первая партия БМП-1, которые Украина получает из-за рубежа в последнее время. В частности, весной украинские армейские бригады получили боевые машины пехоты БМП-1АК, которые были приобретены у польской компании Wtorplast.

Напомним, ранее эксперты признали российский танк Т-80 самым худшим в мире из когда либо производимых. 

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Теги: Словакия, Чехия, БМП-1, бронетехника
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Комментариев (4)
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Letohradek    08.12.2018, 16:17
Оценка:  +1
Letohradek
Хорошая новость! У чехов техника хорошего качества, и не только военная!
Rangol    08.12.2018, 16:23
Оценка:  -2
Rangol
Конечно хорошая, изготовлены ещё в СССР 50 лет назад, такой полно было и на Украине да разворовали все, подошли или поржавело. И эту разворуют продадут
Letohradek    08.12.2018, 16:28
Оценка:  0
Letohradek
Чушь! Или ты родственник Ванги?
тарлок    08.12.2018, 16:28
Оценка:  -1
тарлок
и чем эта новость хороша? тем, что сами не можем делать технику? (а я уверен что можем и лучше) так тут печалиться нужно, а не радоваться...
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