В аэропорту Львова задержали разыскиваемого Интерполом турка

Мужчину, прилетевшего из Стамбула, 1975 года рождения арестовали для дальнейшей экстрадиции в Венгрию.

Украинские пограничники задержали в международном аэропорту Львов гражданина Турции, в отношении которого сработала база Интерпола. Его арестовали для дальнейшей экстрадиции в Венгрию, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 8 декабря.

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Согласно сообщению, гражданин Турции, 1975 года рождения, прилетел рейсом Стамбул - Львов. О том, что в отношении него сработала база Интерпола, пограничники Львовского отряда сообщили дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве и сотрудникам Национальной полиции.

“Мужчину … задержали и арестовали с целью дальнейшей экстрадиции в Венгрию для привлечения к уголовной ответственности за отмывание денег, а именно - по ст. 399 УК Венгрии“, - говорится в сообщении.

Ранее пограничники задержали в аэропорту Борисполь в Киеве граждан Великобритании и Туркменистана, которые разыскивал Интерпол.