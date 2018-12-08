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Названа дата разрыва договора о дружбе с РФ

Комментариев: 15
Порошенко пообещал в понедельник, 10 декабря, подписать закон о прекращении действия большого договора с Россией.
Порошенко во Львове, 8 декабря 2018 года
Порошенко во Львове, 8 декабря 2018 года
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 10 декабря, подпишет закон о прекращении действия Большого договора с Российской Федерацией. Об этом он заявил во время выступления по случаю 150-летия образования общества Просвита во Львове в субботу, 8 декабря.

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“Есть определенный символизм в прекращении, наконец-то, действия договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную Раду. В понедельник он мною будет подписан. Это историческое событие“, - подчеркнул глава государства.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада одобрила прекращение большого договора о дружбе с РФ. Народные депутаты постановили прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией в связи с нападением российских военных на украинские судна вблизи Керченского пролива. В то же время, по его словам, в ближайшее время будет прекращено действие около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, дружба, закон, Порошенко, договор
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Комментариев (15)
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Василище    08.12.2018, 17:36
Оценка:  +5
Василище
Болезнь называется перепил.
GALE    08.12.2018, 17:27
Оценка:  +7
GALE
Балбес опухший.
bertal    08.12.2018, 17:31
Оценка:  0
bertal
балбес это ты, он как раз не дурак, посмотри сколько он "заработал" в самой нищей стране за год
atos    08.12.2018, 17:36
Оценка:  +4
atos
Просто дурак ((((
bertal    08.12.2018, 17:15
Оценка:  +4
bertal
так у нас война с Россией или "не какай в мой горшок", как в дет саду я с тобой дружить не буду, самая "страшная" армия боится объявить про войну официально, а ну да им гривны дороже родины, как их назвать сами выговорите
dikrava    08.12.2018, 17:15
Оценка:  -7
dikrava
Договор надо было еще разорвать в 2014 г. Так они еще 4 года кота за яйца тянули. Я вспоминаю 2008 г., когда рассяя незаконно обвинила Украину в воровстве газа, вот уже тогда еще 2008 г. надо было расторгнуть договор.
Letohradek    08.12.2018, 17:17
Оценка:  -7
Letohradek
О чем ты? Сейчас это делать уже поздно?
gowest95    08.12.2018, 17:32
Оценка:  -1
gowest95
И отказатся от транзита рузького окупантского газа,надо было еще в 2014г.
fkrfyfan    08.12.2018, 17:11
Оценка:  +4
fkrfyfan
и что ледя тарифы понизятся? всякую ерунду подписывает
nelci    08.12.2018, 17:04
Оценка:  +1
nelci
Без пролонгации Договор и так , автоматически прекращает свое действие с ! апреля 2019года. Подписи тут только пропагандистский символ, не более.
ТакТакс    08.12.2018, 16:38
Оценка:  +9
ТакТакс
Голубе ти наш сизоРилий, а хто тобі давав таке право? Рвати те, що ти не заключав.
Letohradek    08.12.2018, 16:57
Оценка:  -10
Letohradek
Алененок ты ватоголовый, кто тебе дал право обсуждать указы президента Украины? На расии это делать ссыкотно?
А может надо не обращать внимания на развязанную войну в Донбассе, отъем Крыма, ватными скотами из-за паребрика?
ТакТакс    08.12.2018, 17:06
Оценка:  +7
ТакТакс
Сходи за угол, и там удавись за своего сизорылого. Тебе ведь всеравно уже не долго осталось здесь визжать..))
Letohradek    08.12.2018, 17:13
Оценка:  -7
Letohradek
Какой же ты упоротый болван )))Ведь тупо же мечтать о возврате партии областей к корыту! ))) Смирись с тем, что Петр Порошенко будет снова избран президентом Украины в 2019 году
ТакТакс    08.12.2018, 17:35
Оценка:  +5
ТакТакс
))) твой бывший однотуровый, автоматически превратился уже в ОДНОРАЗОВЫЙ..))
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