На Прикарпатье мужчина бросил топор в полицейских и побил патрульную

Мужчина также пытался отобрать у патрульной оружие, однако напарник полицейской помешал.

На Прикарпатье мужчина с топором набросился на полицейских и повредил полицейское авто, а также побил девушку-патрульную.

Как сообщает пресс-служба НПУ, в полицию позвонила женщина-заявитель и сообщила, что ее сосед совершает конфликт, взяв в руки топор.

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“Полицейские отреагировали и оперативно прибыли на место происшествия. Вышли из машины и обратились к нарушителю, который стоял спиной к ним. Не услышали ни ответа, ни угроз, как тот внезапно обернулся и запустил в правоохранителей топором. Не попав, поднял топор и бросил в служебный автомобиль“, - говорится в сообщении.

После этого нарушитель “набросился на инспекторшу и хотел нанести удар в область головы арматурой, которая также была у него в руке“. Инспектор прикрылась рукой.

“После этого решил завладеть ее табельным оружием. Однако напарник, чтобы пресечь правонарушение, совершил четыре предупредительных выстрела вверх из табельного пистолета. Этими действиями напугал злоумышленника. В дальнейшем мужчина был задержан“, - сообщили в полиции.

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Отмечается, что нарушитель нанес телесные повреждения полицейскому в виде гематомы руки и ноги. Также он повредил в служебном авто боковое водительское стекло. Мужчина задержан, его допрашивают.

Прикарпатцу угрожает уголовная ответственность по ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК.

Напомним, в конце ноября в Запорожье мужчина угрожал расправой полицейским с помощью бензопилы, когда те потребовали от него прекратить пилить деревья.