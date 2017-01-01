В Житомире скорая попала в ДТП: семь пострадавших
В ехавшую с включенными сигнальными огнями карету "скорой" помощи врезался автомобиль Hyundai.
В Житомире скорая попала в ДТП: семь пострадавших
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В Житомире скорая попала в ДТП: семь пострадавших
Авария произошла на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского
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В Житомире автомобиль “скорой“ помощи столкнулся с внедорожником - пострадали семь человек. Авария случилась около 10.20 в субботу, 8 декабря, на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского, сообщили в областной полиции.
По предварительным данным, автомобиль “скорой“ двигался с маячками по улице Мазепы и столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe под управлением 40-летнего жителя пгт Романив. После этого оба автомобиля въехали в жилой дом.
В результате аварии травмы получили семь человек - водитель и пассажиры транспортных средства, их доставили в больницы Житомира.
Напомним, 20 ноября в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, который перевозил пожилую пациентку.