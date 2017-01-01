Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Житомире скорая попала в ДТП: семь пострадавших

Комментариев: 0
В ехавшую с включенными сигнальными огнями карету "скорой" помощи врезался автомобиль Hyundai.
В Житомире скорая попала в ДТП: семь пострадавших
© zhzh.info
Фото 1/5
  • Авария произошла на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского
  • Авария произошла на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского
  • Авария произошла на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского
  • Авария произошла на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского
  • Авария произошла на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского
В Житомире скорая попала в ДТП: семь пострадавших
Авария произошла на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Житомире автомобиль “скорой“ помощи столкнулся с внедорожником - пострадали семь человек. Авария случилась около 10.20 в субботу, 8 декабря, на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского, сообщили в областной полиции.

По предварительным данным, автомобиль “скорой“ двигался с маячками по улице Мазепы и столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe под управлением 40-летнего жителя пгт Романив. После этого оба автомобиля въехали в жилой дом.

В результате аварии травмы получили семь человек - водитель и пассажиры транспортных средства, их доставили в больницы Житомира.

Напомним, 20 ноября в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, который перевозил пожилую пациентку.

Поделись:
Теги: ДТП, авария, Житомир, скорая помощь, скорая, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь