В ехавшую с включенными сигнальными огнями карету "скорой" помощи врезался автомобиль Hyundai.

В Житомире скорая попала в ДТП: семь пострадавших

В Житомире скорая попала в ДТП: семь пострадавших

В Житомире автомобиль “скорой“ помощи столкнулся с внедорожником - пострадали семь человек. Авария случилась около 10.20 в субботу, 8 декабря, на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского, сообщили в областной полиции.

По предварительным данным, автомобиль “скорой“ двигался с маячками по улице Мазепы и столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe под управлением 40-летнего жителя пгт Романив. После этого оба автомобиля въехали в жилой дом.

В результате аварии травмы получили семь человек - водитель и пассажиры транспортных средства, их доставили в больницы Житомира.

Напомним, 20 ноября в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, который перевозил пожилую пациентку.