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Синоптики предупредили о лавинах в Карпатах

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В то же время высота снежного покрова в Карпатах в субботу местами достигает 29 сантиметров.
В Карпатах выпало 29 сантиметров снега
В Карпатах выпало 29 сантиметров снега
facebook.com/lavyny.official

Гидрометцентр предупреждает об опасности схода снежных лавин в Карпатах в субботу, 8 декабря, в высокогорье Ивано-Франковской области. Как сообщается на сайте ведомства, 8-9 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

"9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", – говорится в сообщении.

 
 

В то же время высота снежного покрова в Карпатах в субботу местами достигает 29 сантиметров.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -3,8 градуса, снег. Высота снежного покрова составляет 29 см", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 и 9 декабря на большей территории страны пройдут дожди и мокрый снег.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре.

 

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Теги: погода, снегопады, зима, снег, лавина, Карпаты, снегопад, прогноз погоды, непогода, погода в Украине
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Источник: korrespondent.net

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