СБУ разоблачила организацию, занимавшуюся антиукраинской деятельностью

У подозреваемых нашли печатную продукцию, оргтехнику и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Силовики разоблачили и блокировали работу одной из общественных организаций, которая осуществляла антиукраинскую деятельность. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в субботу, 8 декабря.

Так, оперативники спецслужбы установили, что представители пророссийской структуры, функционировавшей в одной из областей Украины, занимались пропагандой идей так называемого "русского мира".

"По заказу и при финансировании спецслужб РФ агитаторы изготавливали и распространяли материалы, направленные на нарушение территориальной целостности Украины", – заявляют силовики.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили у фигурантов дела печатную продукцию, оргтехнику и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в СБУ заявили о задержании участника сети интернет-провокаторов, который по заданию России рассылал в соцсетях сообщения для распространения паники после введения военного положения.

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