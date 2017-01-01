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В Хмельницком повредили мемориал героям Небесной сотни

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Повреждение мемориала и и погибшим бойцам антитеррористической операции на Донбассе расследуют как хулиганство.
Мемориал повредили в ночь на 8 декабря
Мемориал повредили в ночь на 8 декабря
Нацполиция

В Хмельницком в ночь на 8 декабря неизвестные повредили мемориальную доску с фото героев Небесной сотни и погибших бойцов антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 6.00. По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

 
 

Правоохранители призвали граждан сообщать информацию, которая могла бы помочь разыскать злоумышленников.

В Киеве демонтируют мемориал Небесной сотни

Ранее в Сумах полицейские задержали молодых людей, которые справляли нужду на памятный знак Героям Майдана и снимали это на мобильный телефон.

 

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Теги: вандализм, вандалы, полиция, Хмельницкий, мемориальная доска, мемориал, Небесная сотня
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Источник: korrespondent.net

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