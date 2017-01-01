В Хмельницком повредили мемориал героям Небесной сотни
В Хмельницком в ночь на 8 декабря неизвестные повредили мемориальную доску с фото героев Небесной сотни и погибших бойцов антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
Сообщение об инциденте поступило в полицию около 6.00. По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Правоохранители призвали граждан сообщать информацию, которая могла бы помочь разыскать злоумышленников.
В Киеве демонтируют мемориал Небесной сотни
Ранее в Сумах полицейские задержали молодых людей, которые справляли нужду на памятный знак Героям Майдана и снимали это на мобильный телефон.
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