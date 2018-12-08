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В житомирском ТРЦ произошла поножовщина

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Недовольный покупатель напал на директора магазина с ножом. Посетители ТРЦ сами скрутили преступника и держали его до приезда полиции.
В Житомире покупатель с ножом напал на директора магазина
В Житомире покупатель с ножом напал на директора магазина
zhzh.info

В субботу, 8 декабря, в одном из ТРЦ Житомира произошел конфликт, один из участников которого применил нож, ранив оппонента, пишет сайт Журнал Житомира.

Как сообщается, столкновение произошло между покупателем и владельцем одной из торговых точек одежды на территории ТРЦ.

"Возник конфликт между покупателем и владельцем одного из бутиков. Конфликт перерос в драку, во время которой один из мужчин (клиент) применил нож, ранив другого (владельца магазина). Сейчас одному из них оказывают медицинскую помощь, других участников конфликта доставили в Житомирский отдел полиции", - сообщила пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

Как сообщили очевидцы происшествия, жена преступника ударила одну из продавщиц бутика головой в стеклянные двери, чудом не разбив стекло. После драки другим посетителям ТРЦ удалось скрутить преступника, его держали до приезда полиции. При всем этом присутствовал 6-летний ребенок участников конфликта. 

Очевидцы утверждают, что покупатель был сильно пьяным.

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Теги: конфликт, Житомир, нападение, нож, ТРЦ
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Источник: korrespondent.net

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