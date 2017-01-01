В Мариуполе водитель въехал в остановку с людьми

От наезда пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок.

В Мариуполе водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку, где находились люди. В результате пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области в Facebook.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел на остановку Драмтеатр, где находились люди. От наезда пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок. "На месте прибыли медики, патрульные, сейчас ожидают следователей", - говорится в сообщении.

Водителем Mitsubishi оказался мариуполец 1996 года рождения, который неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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