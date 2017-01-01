В Одессе автомобиль пробил дыру в тюремной стене

Сейчас машина находится в семи метрах от забора. Брешь в стене сейчас заделывают работники пенитенциарной службы.

Автомобиль BMW с европейскими номерами пробил 8 декабря вечером стену исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге в Одессе.

Как пишет издание Думская, машина ехала в сторону Первой станции. За рулем была девушка, пассажир - парень. Водитель утверждает, что ее подрезала "Мазда", после чего она влетела в столб и задом въехала в ограду.

Оба человека в машине были не пристегнуты, подушка безопасности не сработала, но никто в больницу не попал. Сейчас машина находится в семи метрах от забора. Брешь в стене сейчас заделывают работники пенитенциарной службы.

Ранее в Киеве BMW врезался в витрину магазина. Также сообщалось, что в Одессе бензовоз въехал в оптовый магазин.

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В Херсоне микроавтобус влетел в витрину магазина