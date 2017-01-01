Под Киевом спасли замерзающего на дереве павлина

Чей это павлин и как он попал на дерево в городе Ирпень - не сообщается.

В Ирпене Киевской области на дереве нашли павлина. Экзотическая птица сидела на дереве и замерзала. Об этом сообщает Ирина Мурга в своем Facebook, которая спасла замерзающего павлина.

"Лебедей ловила, енотов ловила, фазанов ловила...Павлинов нет, не ловила. 13.45, выехали по звонку от встревоженных жителей района. На дереве много часов замерзает и без движения сидит павлин. Приехали, сняли и отвезли в Крила Птаха к Марии Микитюк. Красивый, замерзщий но живой.. ночь не пережил бы, голод и опасность оказаться на земле завершились бы плохо. Суботний экстрим в духе Ирпеня", - написала Мурга в Facebook.

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