В Крыму в результате ДТП погибли четыре человека
В субботу 8 декабря вечером автомобиль врезался в дерево в Крыму, четыре человека погибли, один пострадал, сообщает ГИБДД России.
"В 22:40 на 13-м километре дороги Саки - Орловка водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате ДТП водитель и три пассажира погибли, один человек пострадал", - сказали в ведомстве ТАСС.
Получивший травмы пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в сентябре в Первомайском районе Крыма столкнулись автобус Setra и автомобиль ВАЗ 2110. Тогда погибли пять человек – все они ехали в легковушке.
А в июле в Крыму под Феодосией произошло столкновение автомобиля ВАЗ и микроавтобуса, в результате чего пострадали восемь человек.
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