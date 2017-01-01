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В Крыму в результате ДТП погибли четыре человека

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Автомобиль Volkswagen на затяжном повороте вылетел с трассы и допустил столкновение с деревом.
Четыре человека погибли в автоаварии в Крыму
Четыре человека погибли в автоаварии в Крыму
rian.com.ua

В субботу 8 декабря вечером автомобиль врезался в дерево в Крыму, четыре человека погибли, один пострадал, сообщает ГИБДД России.

"В 22:40 на 13-м километре дороги Саки - Орловка водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате ДТП водитель и три пассажира погибли, один человек пострадал", - сказали в ведомстве ТАСС.

Получивший травмы пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в сентябре в Первомайском районе Крыма столкнулись автобус Setra и автомобиль ВАЗ 2110. Тогда погибли пять человек – все они ехали в легковушке.

А в июле в Крыму под Феодосией произошло столкновение автомобиля ВАЗ и микроавтобуса, в результате чего пострадали восемь человек.

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Теги: ДТП, Крым, смерть, авария
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Источник: korrespondent.net

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