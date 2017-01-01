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Порошенко присвоил звание народного артиста Украины Николаю Кулику

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Глава государства подчеркнул чрезвычайно важную роль Николая Кулика как художественного руководителя "Трембиты".
Порошенко дал Николаю Кулику звание "Народного артиста Украины"
Порошенко дал Николаю Кулику звание "Народного артиста Украины"
president.gov.ua

Во время рабочей поездки во Львовскую область 8 декабря президент Украины Петр Порошенко вручил высокую государственную награду - почетное звание "Народный артист Украины" художественному руководителю заслуженной академической капеллы Украины "Трембита" Николаю Кулику.

"Очень немного людей в мире, а в Украине их буквально единицы. Николай Васильевич возглавил, стал художественным руководителем и главным дирижером "Трембиты" еще тогда, когда не возродилась Украины", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул чрезвычайно важную роль Николая Кулика как художественного руководителя "Трембиты".

"Когда я узнал, что сегодня вечером будет концерт, я не мог не быть здесь для того, чтобы поблагодарить за это служение Музе, служение нации и служение государству", - подытожил Порошенко

Почетное звание "Народный артист Украины" присвоено Николаю Кулику за значительный личный вклад в государственное строительство, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

Ранее Порошенко наградил почти 200 военных по случаю Дня ВСУ.

Ряд украинских артистов хотят лишить звания "народный"

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Теги: Порошенко, награждение, Народный артист, трембіта
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Источник: korrespondent.net

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