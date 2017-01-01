Порошенко присвоил звание народного артиста Украины Николаю Кулику

Глава государства подчеркнул чрезвычайно важную роль Николая Кулика как художественного руководителя "Трембиты".

Во время рабочей поездки во Львовскую область 8 декабря президент Украины Петр Порошенко вручил высокую государственную награду - почетное звание "Народный артист Украины" художественному руководителю заслуженной академической капеллы Украины "Трембита" Николаю Кулику.

"Очень немного людей в мире, а в Украине их буквально единицы. Николай Васильевич возглавил, стал художественным руководителем и главным дирижером "Трембиты" еще тогда, когда не возродилась Украины", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул чрезвычайно важную роль Николая Кулика как художественного руководителя "Трембиты".

"Когда я узнал, что сегодня вечером будет концерт, я не мог не быть здесь для того, чтобы поблагодарить за это служение Музе, служение нации и служение государству", - подытожил Порошенко

Почетное звание "Народный артист Украины" присвоено Николаю Кулику за значительный личный вклад в государственное строительство, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

Ранее Порошенко наградил почти 200 военных по случаю Дня ВСУ.

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