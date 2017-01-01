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Американский сенатор посетил полигон во Львовской области

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Рон Джонсон посетил Яворов, чтобы продемонстрировать поддержку давнего сотрудничества в военной сфере между Украиной и США.
Американский сенатор Джонсон посетил Яворовский полигон
Американский сенатор Джонсон посетил Яворовский полигон
U.S. Embassy Kyiv

Сенатор США Рональд Джонсон посетил Международный центр миротворчества и безопасности в Яворовском районе Львовской области, чтобы выразить поддержку сотрудничеству Украины и США в сфере обороны. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Сегодня сенатор США Рон Джонсон посетил Яворов, чтобы продемонстрировать поддержку давнего сотрудничества в военной сфере между Украиной и США, которая повышает обороноспособность обеих наших стран", - отмечается в сообщении.

"Я приехал в Украину с одной основной целью - продемонстрировать крепкую поддержку народа Украины Америкой, нашим правительством и нашим народом, а также нашу неизменную поддержку вашей территориальной целостности", - сказал Джонсон.

Ранее президент Петр Порошенко принял американского сенатора Рональда Джонсона и поблагодарил Вашингтон за твердую поддержку Украины и осуждение действий РФ в Керченском проливе.

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Теги: Украина-США, Львовская область, сенатор, Яворовский военный полигон
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Источник: korrespondent.net

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