Американский сенатор посетил полигон во Львовской области

Сенатор США Рональд Джонсон посетил Международный центр миротворчества и безопасности в Яворовском районе Львовской области, чтобы выразить поддержку сотрудничеству Украины и США в сфере обороны. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Сегодня сенатор США Рон Джонсон посетил Яворов, чтобы продемонстрировать поддержку давнего сотрудничества в военной сфере между Украиной и США, которая повышает обороноспособность обеих наших стран", - отмечается в сообщении.

"Я приехал в Украину с одной основной целью - продемонстрировать крепкую поддержку народа Украины Америкой, нашим правительством и нашим народом, а также нашу неизменную поддержку вашей территориальной целостности", - сказал Джонсон.

(1/2) U.S. @SenRonJohnson visited Yavoriv today to show support for the longstanding U.S.-Ukrainian military cooperation that improves the defense capabilities of both of our nations. pic.twitter.com/gKSTl2iJFH