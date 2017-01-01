Сутки на Донбассе: сепаратисты потратили на обстрелы 39 минут

Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Троицкое, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово.

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Вчера, 8 декабря, ситуация в районе проведения операции имела признаки обострения на Луганском направлении, сообщил пресс-центр штаба ООС.

“Оккупанты 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. В трех случаях противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями“, говорится в сообщении.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, враг из минометов калибра 82 мм, дважды открывал огонь неподалеку Крымского и один раз - вблизи Песков. Обстрелы заняли у противника 39 мин.

“За прошедшие сутки, враг стрелял по нашим позициям также на подступах к населенным пунктам Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельске, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не открывался“, - отмечает пресс-центр.

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Был легко ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Кроме того, обстрелами со станковых гранатометов противник провоцировал украинских военных на подступах к Гнутово.

Со стороны сепаратистов трое были уничтожены, еще четверо - из состава вооруженных формирований РФ - учтены, как “санитарные потери“, - приводит пресс-центр данные разведки.

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Напомним, за сутки 7 декабря в районе проведения ООС сепаратисты 13 обстреливали оборонные укрепления украинских войск. Погиб один военный.