Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, один раненый

Комментариев: 0
Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Троицкое, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово.
На Донбассе ранен украинский военнослужащий
На Донбассе ранен украинский военнослужащий
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

За минувшие сутки, 8 декабря, сепаратисты 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украиныодин украинский военнослужащий получил легкое ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово.

"Враг из минометов калибра 82 мм дважды открывал огонь вблизи Крымского и один раз - вблизи Песков. В общем для обстрелов противник использовал 39 мин", - отметили в штабе.

Также сообщается, что с начала текущих суток со станковых гранатометов противник провоцировал наших защитников на подступах к Гнутово. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за сутки 7 декабря в районе проведения ООС сепаратисты 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям украинских войск, погиб один военный.

Как сообщалось, наблюдатели миссии ОБСЕ во время патрулирования зафиксировали попадание боеприпасов со стороны сепаратистов в жилые дома в селе Чермалык Донецкой области.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, военные, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь