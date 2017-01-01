Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, один раненый

Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Троицкое, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово.

За минувшие сутки, 8 декабря, сепаратисты 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил легкое ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово.

"Враг из минометов калибра 82 мм дважды открывал огонь вблизи Крымского и один раз - вблизи Песков. В общем для обстрелов противник использовал 39 мин", - отметили в штабе.

Также сообщается, что с начала текущих суток со станковых гранатометов противник провоцировал наших защитников на подступах к Гнутово. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за сутки 7 декабря в районе проведения ООС сепаратисты 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям украинских войск, погиб один военный.

Как сообщалось, наблюдатели миссии ОБСЕ во время патрулирования зафиксировали попадание боеприпасов со стороны сепаратистов в жилые дома в селе Чермалык Донецкой области.

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