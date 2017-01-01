Итоги 8 декабря: Больше 1500 задержанных в Париже и победа Ломаченко

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В Париже во время протестов пострадали 30 человек, больше 1500 были задержаны EPA/UPG

Ломаченко объединил пояса в легком весе

Украинец Василий Ломаченко объединил титулы чемпиона по версиям WBA и WBO в легком весе, одержав уверенную победу над представителем Пуэрто-Рико Хосе Педрасой.

Если в первом раунде Ломаченко отдал центр ринга Педрасе, то уже со второго завладел инициативой и дальше поединок проходил под его диктовку.

Стоит отдать должное Педрасе, который неплохо выглядел, хорошо работал корпусом, пытался отвечать быстрыми атаками на выпады украинца, хотя и был все же медленнее (ВИДЕО).

Число задержанных в Париже достигло полутора тысяч

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что число задержанных в ходе субботней манифестации в Париже превысило 1550 человек. Об этом министр заявил, общаясь с представителями подразделений, задействованных в мерах по наведению порядка в ходе манифестаций “желтых жилетов“.

Министр признал, что 8 декабря “стало трудным и напряженным днем, было много инцидентов в стране и в Париже“. “Но в то же время отмечено значительно меньшее число пострадавших и меньше насилия“, - уточнил министр.

Президент США Дональд Трамп в связи с протестами в Париже предложил “покончить“ с Парижским соглашением по климату. “Очень печальные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов?“, - заявил он.

Надо добавить, что в результате столкновений между “желтыми жилетами“ и правоохранителями в Париже в субботу ранения получили 30 человек.

Раненые украинские моряки прислали родным электронные письма

Трое раненых украинских моряков - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер, пребывающие в СИЗО “Матросская тишина“, написали родным электронные письма.

Об этом заявила российская омбудсмен Татьяна Москалькова, цитирует ее украинская омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По словам Москальковой, удерживают моряков отдельно в камерах площадью восемь квадратных метров по два человека в отремонтированном крыле СИЗО. У них есть телевизоры, белье меняется раз в три дня, обеспечены необходимыми средствами гигиены.

“По питанию, то российский омбудсмен заверила, что их хорошо кормят, у каждого в палате есть холодильник с продуктами. Все трое - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер написали родным электронные письма, а также им, по словам российского омбудсмена, открыты внутренне тюремные счета, которые будут пополнены деньгами“, - рассказала Денисова.

Помимо этого,в ФСБ заявили, что не обстреливали украинские корабли, а украинские моряки при захвате судов 25 ноября получили ранения “от обшивки корабля“.

Канада дает Украине $2,5 млн для борьбы с фейками

Канада выделит Украине почти 2,5 млн долларов для поддержки борьбы с дезинформацией и пропагандой во время выборов в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба канадского Министерства иностранных дел.

Указано, что данная финансовая помощь заложена в пакет помощи в 24 млн долларов, о которой Канада объявила ранее.

“Канада выделит пакет помощи для поддержки правительства Украины, гражданского общества и независимых медиа в противодействии российской дезинформации накануне выборов 2019 года“, - говорится в заявлении канадского МИД.

По данным ведомстве, финансовая помощь предоставляется в ответ на дезинформацию РФ, которая призвана повлиять на результаты президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

СБУ разоблачила организацию, занимавшуюся антиукраинской деятельностью

Силовики разоблачили и блокировали работу одной из общественных организаций, которая осуществляла антиукраинскую деятельность. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности.

Так, оперативники спецслужбы установили, что представители пророссийской структуры, функционировавшей в одной из областей Украины, занимались пропагандой идей так называемого “русского мира“.

“По заказу и при финансировании спецслужб РФ агитаторы изготавливали и распространяли материалы, направленные на нарушение территориальной целостности Украины“, – заявляют силовики.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили у фигурантов дела печатную продукцию, оргтехнику и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.