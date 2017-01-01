Порошенко поздравил Ломаченко с победой

В первом бою после серьезной травмы Василий Ломаченко уверенно одолел сильного противника, отметил президент.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера Василия Ломаченко с победой над пуэрториканцем Хосе Педрасу. Соответствующий пост в воскресенье, 9 декабря, опубликован на официальной странице главы государства в соцсети Facebook.

"Василий Ломаченко - чемпион мира по версиям WBA и WBO! В первом бою после серьезной травмы Василий уверенно одолел сильного противника - Хосе Педраса. Невероятная сила характера! Поздравляю с победой", - говорится в сообщении президента.

Корреспондент.net провел онлайн-трансляцию поединка.

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