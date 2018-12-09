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"Главный шпион США": Украина должна сама постоять за себя

Комментариев: 17
Вторжение России обойдется Путину слишком дорого, но Украине нужно быть сильной самой по себе.
Война в Украине дорого обойдется России
Война в Украине дорого обойдется России
facebook.com/pressjfo.news

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Вторжение в Украине не будет выгодным для России. Об этом рассказал ветеран ЦРУ Джек Девайн, которого называют “главным шпионом Америки“, передает ТСН.

“В России есть ядерное оружие, танки, мощная армия. Открытая война с Россией будет стоить Украине очень дорого“, - признает шпион. 

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Он подчеркивает, что такое вторжение, тем не менее, будет очень дорогим и для России: “Я помню ситуацию в Афганистане. Русские вторглись туда, а со временем все это стало для них слишком дорого“.  

Вторжение - очень дорогой проект и он не может продолжаться долго, пояснил Девайн: “Если бы я был в Москве, я бы сказал: смотрите, вторжение России в Украине будет не просто дорогим, но и безуспешным “.

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При этом Девайн отметил, что Украина должна сама заботиться о своей судьбе: “Никто не будет поддерживать того, кто не готов постоять за себя. Америка сейчас очень сконцентрирована на свои проблемах - на терроризме“. 

Как Украина представляет себя миру - критически важно, добавил бывший црушник: “Если бы мне сказали, что Украине нужен совет, я бы сказал, что нужно быть сильными не только в военном аспекте, но нужно укреплять все институты“.

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По его мнению, главная цель президента РФ Владимира Путина - попытаться отвоевать большую роль на мировой сцене: “Его агрессия ежедневно уменьшает его шансы стать частью мирового сообщества. Как обычный гражданин я говорил, что Россия понимает силу. Украина должна быть сильной и мы должны быть сильными рядом с ней“.

Ранее сообщалось, что Госдеп США продолжает расследование по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

 

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Теги: ЦРУ, Украина, Россия, РФ, вторжение, Путин
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Комментариев (19)
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Галина    09.12.2018, 13:00
Оценка:  +1
Галина
Договор, при котором была гарантирована защита как-то не упоминается....
А_Л_Н    09.12.2018, 12:53
Оценка:  0
А_Л_Н
поматросили и бросили короче. Поссорили нас с соседом, развалили нашу экономику, а теперь вы давайте там сами) С другой стороны с тему у кого нет ума всегда так обращаются.
balashovka3    09.12.2018, 13:02
Оценка:  0
balashovka3
апять абама винават...
Firstfurion    09.12.2018, 12:52
Оценка:  +1
Firstfurion
Есть у меня чуйка, что этот конфликт, между Украиной и Россией, не обошелся без так званых любителей дерьмократии. Тут и так хватает Европейских политических импотентов, которые могут только "призыват" и переживать, так что сидели бы вы там молча, у себя за океаном, и не пиз..дели.
pravda77    09.12.2018, 12:41
Оценка:  +3
pravda77
Сами спровоцировали и срежиссировали конфликт с Украины с Россией, и теперь говорят, ну вы как-то сами там держитесь. Ничего удивительного. Не нужно было следовать указаниям Америки, но наши продажные шкуры на цыпочках туда побежали. А страдает народ, и погибают украинцы.
Media-sapiens    09.12.2018, 12:27
Оценка:  +3
Media-sapiens
На Саакашвили обожглись , теперь на пороха дуют?
Чтоб к сливу на выборах с цепи не сорвался?
NOREGA    09.12.2018, 12:23
Оценка:  -1
NOREGA
Для американцев вторжение в Афганистан стало в 10-ки раз дороже, а мирный бедный Вьетнам , где американские солдаты травили химическим оружием мирных жителей и все равно были разбиты. Россия не будет воевать с Украиной. Украина сама частью своей воссоединится с Россией, другой с Польшей, Венгрией
atos    09.12.2018, 12:19
Оценка:  +7
atos
Перевожу дословно, нищеброды накуй никому не нужны, поэтому предложение абсолютно не двух смысленно, они должны друга дружку уничтожить. И все будет ок)))
atos    09.12.2018, 12:17
Оценка:  +7
atos
А теперь сам дорогой, сам)))))))
Da-Gabon    09.12.2018, 12:05
Оценка:  +4
Da-Gabon
Работа идет в этом плане. Вот стали самой бедной страной Европы. Обошли и Албанию, и Косово. Это было нелегко, они по жизни нищеброды.
nelci    09.12.2018, 11:42
Оценка:  +7
nelci
Странно , такие очевидные вещи должны многократно повторять нашим панам, они что такие инфантильные сами не понимают этого? Или онижедети удобная позицыя плевать на законы?
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