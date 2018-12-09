"Главный шпион США": Украина должна сама постоять за себя

Вторжение России обойдется Путину слишком дорого, но Украине нужно быть сильной самой по себе.

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Вторжение в Украине не будет выгодным для России. Об этом рассказал ветеран ЦРУ Джек Девайн, которого называют “главным шпионом Америки“, передает ТСН.

“В России есть ядерное оружие, танки, мощная армия. Открытая война с Россией будет стоить Украине очень дорого“, - признает шпион.

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Он подчеркивает, что такое вторжение, тем не менее, будет очень дорогим и для России: “Я помню ситуацию в Афганистане. Русские вторглись туда, а со временем все это стало для них слишком дорого“.

Вторжение - очень дорогой проект и он не может продолжаться долго, пояснил Девайн: “Если бы я был в Москве, я бы сказал: смотрите, вторжение России в Украине будет не просто дорогим, но и безуспешным “.

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При этом Девайн отметил, что Украина должна сама заботиться о своей судьбе: “Никто не будет поддерживать того, кто не готов постоять за себя. Америка сейчас очень сконцентрирована на свои проблемах - на терроризме“.

Как Украина представляет себя миру - критически важно, добавил бывший црушник: “Если бы мне сказали, что Украине нужен совет, я бы сказал, что нужно быть сильными не только в военном аспекте, но нужно укреплять все институты“.

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По его мнению, главная цель президента РФ Владимира Путина - попытаться отвоевать большую роль на мировой сцене: “Его агрессия ежедневно уменьшает его шансы стать частью мирового сообщества. Как обычный гражданин я говорил, что Россия понимает силу. Украина должна быть сильной и мы должны быть сильными рядом с ней“.

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