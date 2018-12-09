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Главный шпион США: Украина должна сама постоять за себя

Комментариев: 31
Вторжение России обойдется Путину слишком дорого, но Украине нужно быть сильной самой по себе.
Война в Украине дорого обойдется России
Война в Украине дорого обойдется России
facebook.com/pressjfo.news

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Вторжение в Украине не будет выгодным для России. Об этом рассказал ветеран ЦРУ Джек Девайн, которого называют “главным шпионом Америки“, передает ТСН.

“В России есть ядерное оружие, танки, мощная армия. Открытая война с Россией будет стоить Украине очень дорого“, - признает шпион. 

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Он подчеркивает, что такое вторжение, тем не менее, будет очень дорогим и для России: “Я помню ситуацию в Афганистане. Русские вторглись туда, а со временем все это стало для них слишком дорого“.  

Вторжение - очень дорогой проект и он не может продолжаться долго, пояснил Девайн: “Если бы я был в Москве, я бы сказал: смотрите, вторжение России в Украине будет не просто дорогим, но и безуспешным “.

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При этом Девайн отметил, что Украина должна сама заботиться о своей судьбе: “Никто не будет поддерживать того, кто не готов постоять за себя. Америка сейчас очень сконцентрирована на своих проблемах - на терроризме“. 

Как Украина представляет себя миру - критически важно, добавил бывший црушник: “Если бы мне сказали, что Украине нужен совет, я бы сказал, что нужно быть сильными не только в военном аспекте, но нужно укреплять все институты“.

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По его мнению, главная цель президента РФ Владимира Путина - попытаться отвоевать большую роль на мировой сцене: “Его агрессия ежедневно уменьшает его шансы стать частью мирового сообщества. Как обычный гражданин я говорил, что Россия понимает силу. Украина должна быть сильной и мы должны быть сильными рядом с ней“.

Ранее сообщалось, что Госдеп США продолжает расследование по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

 

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Теги: ЦРУ, Украина, Россия, РФ, вторжение, Путин
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Комментариев (31)
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Григорич    09.12.2018, 14:04
Оценка:  0
Григорич
То есть Америка признает что никакого вторжения сейчас со стороны РФ нет и не было...А укросми во всю трещат что вторжение уже было...??? так кому верить ???
ziguru    09.12.2018, 13:51
Оценка:  -1
ziguru
Как печеньками кормит так они первые, а как опу свою высветить - как агрессора против росии, так сша ссытся.
Предаторр    09.12.2018, 13:36
Оценка:  +2
Предаторр
Никакого вторжения России в Украину не будет.Будет смена власти,Пuдорошенко и его подельники отправятся или в тюрьму,или в иной мир,война прекратится и всё будет хорошо.
Василище    09.12.2018, 13:36
Оценка:  +2
Василище
Дятелы,сколько лет вы с вьетнамцами воевали,напалмом, фосфором и химическим оружием??И...проиграли))Увозя тысячи своих гробов..
chobit    09.12.2018, 13:13
Оценка:  -10
chobit
Полномасштабное вторжение в Украину станет для россии концом ее существования. Это логический конец для раши, который должен настать.
Галина    09.12.2018, 13:00
Оценка:  -2
Галина
Договор, при котором была гарантирована защита как-то не упоминается....
А_Л_Н    09.12.2018, 13:07
Оценка:  +7
А_Л_Н
это был развод, разве не понятно до сих пор.
Firstfurion    09.12.2018, 13:08
Оценка:  +5
Firstfurion
То, что Украину подставили с этим Будапештским меморандумом было очевидно, еще до его подписании. Еще тогда была потеряна свобода и независимость под гром аплодисментов.
А_Л_Н    09.12.2018, 12:53
Оценка:  +10
А_Л_Н
поматросили и бросили короче. Поссорили нас с соседом, развалили нашу экономику, а теперь вы давайте там сами) С другой стороны с тему у кого нет ума всегда так обращаются.
balashovka3    09.12.2018, 13:02
Оценка:  -13
balashovka3
апять абама винават...
Firstfurion    09.12.2018, 12:52
Оценка:  +7
Firstfurion
Есть у меня чуйка, что этот конфликт, между Украиной и Россией, не обошелся без так званых любителей дерьмократии. Тут и так хватает Европейских политических импотентов, которые могут только "призыват" и переживать, так что сидели бы вы там молча, у себя за океаном, и не пиз..дели.
pravda77    09.12.2018, 12:41
Оценка:  +9
pravda77
Сами спровоцировали и срежиссировали конфликт с Украины с Россией, и теперь говорят, ну вы как-то сами там держитесь. Ничего удивительного. Не нужно было следовать указаниям Америки, но наши продажные шкуры на цыпочках туда побежали. А страдает народ, и погибают украинцы.
Галина    09.12.2018, 13:16
Оценка:  -6
Галина
И ихтамнеты
Media-sapiens    09.12.2018, 12:27
Оценка:  +5
Media-sapiens
На Саакашвили обожглись , теперь на пороха дуют?
Чтоб к сливу на выборах с цепи не сорвался?
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