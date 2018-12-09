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Все подразделения МВД будут круглосуточно координироваться с Генштабом

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Подразделения перешли на усиленный вариант несения службы и создали оперативный штаб для координации с военными.
МВД будет круглосуточно связываться с Генштабом, разведкой и Минобороны
МВД будет круглосуточно связываться с Генштабом, разведкой и Минобороны
facebook.com/mvs.gov.ua

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Все подразделения системы Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

В ведомстве отметили, что для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил замминистра внутренних дел Вадим Троян. 

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“В штаб вошли первый замглавы Госпогранслужбы Василий Серватюк, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, первый замглавы ГосЧС Олег Мельчуцький, замкомандующего Нацгвардии Валерий Бондарь, первый замглавы Госмиграционной службы Наталья Науменко и другие“, - говорится в сообщении.

Для координации действий также созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.

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Они, по информации ГосЧС, будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генштабом ВСУ, СБУ, Службой внешней разведки, Главным управлением разведки Минобороны, Управлением госохраны и Госспецсвязи.

Ранее сообщалось, что Минобороны и Генштаб уточнят планы действий на случай прямого вторжения в связи с введением военного положения с 26 ноября по 26 декабря.

 

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Теги: Минобороны, ВСУ, МВД, военное положение, ГосЧС
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