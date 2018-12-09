Все подразделения МВД будут круглосуточно координироваться с Генштабом
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Все подразделения системы Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.
В ведомстве отметили, что для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил замминистра внутренних дел Вадим Троян.
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“В штаб вошли первый замглавы Госпогранслужбы Василий Серватюк, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, первый замглавы ГосЧС Олег Мельчуцький, замкомандующего Нацгвардии Валерий Бондарь, первый замглавы Госмиграционной службы Наталья Науменко и другие“, - говорится в сообщении.
Для координации действий также созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.
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Они, по информации ГосЧС, будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генштабом ВСУ, СБУ, Службой внешней разведки, Главным управлением разведки Минобороны, Управлением госохраны и Госспецсвязи.
Ранее сообщалось, что Минобороны и Генштаб уточнят планы действий на случай прямого вторжения в связи с введением военного положения с 26 ноября по 26 декабря.