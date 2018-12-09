Конфликт на Азове: Порошенко обратился к главе УПЦ МП

Президент Украины попросил предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия помочь освободить моряков.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к предстоятелю УПЦ Московского патриархата Онуфрию с просьбой принять меры для возвращения из российского плена украинских моряков. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что вчера и позавчера Порошенко разговаривал с предстоятелем УПЦ МП Блаженнейшим Онуфрием.

"Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (наших моряков - ред.)", - сказал президент.

Ранее Петр Порошенко сообщил, что после захвата украинских судов пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако в Москве не ответили. Президент РФ объяснил это тем, что не хочет участвовать в избирательной кампании Порошенко.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

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