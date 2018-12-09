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Конфликт на Азове: Порошенко обратился к главе УПЦ МП

Комментариев: 6
Президент Украины попросил предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия помочь освободить моряков.
Порошенко попросил Онуфрия помочь освободить моряков
Порошенко попросил Онуфрия помочь освободить моряков
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко обратился к предстоятелю УПЦ Московского патриархата Онуфрию с просьбой принять меры для возвращения из российского плена украинских моряков. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что вчера и позавчера Порошенко разговаривал с предстоятелем УПЦ МП Блаженнейшим Онуфрием.

"Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (наших моряков - ред.)", - сказал президент.

Ранее Петр Порошенко сообщил, что после захвата украинских судов пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако в Москве не ответили. Президент РФ объяснил это тем, что не хочет участвовать в избирательной кампании Порошенко.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

 

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Теги: Азовское море, моряки, УПЦ МП, Порошенко, Петр Порошенко, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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dmytrodan1978    09.12.2018, 12:40
Оценка:  0
dmytrodan1978
ХОРОШИЙ ТРОЛЛИНГ !!!
GALE    09.12.2018, 12:32
Оценка:  +1
GALE
И чем же он всё-таки сливы заливает?
МСергей    09.12.2018, 12:29
Оценка:  0
МСергей
Не по адресу.
Статья 14
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
BaltijasCels    09.12.2018, 12:24
Оценка:  +1
BaltijasCels
Петро офигел. Обращаетсяя к тем, кому совсем недавно говорил, что нечего им делать в Украине... Совесть есть, петро Олексеевич? К Денисенко обратись, пан президент...
Глод    09.12.2018, 12:21
Оценка:  +2
Глод
Петя щемит УПЦ МП, а потом просит о помощи.
Люблю_Украину    09.12.2018, 12:33
Оценка:  0
Люблю_Украину
многоходовочка же. Онуфрий вопрос не решит ибо церковь вне УК и это будет новый агрумент щемить еще больше)
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