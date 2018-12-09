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Начал курсирование поезд Мукачево-Будапешт

Комментариев: 1
Первый рейс поезда стартовал в 8:23 по киевскому времени с вокзала Ньюгати в сторону Закарпатья.
Поезд Мукачево-Будапешт
Поезд Мукачево-Будапешт
mukachevo.net

Поезд по маршруту Мукачево-Будапешт в воскресенье, 9 декабря, начал курсирование. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Как сообщается, поезд отправился с вокзала Ньюгати (Будапешт) в 8:23 по киевскому времени. Цена билета на поезд в кассе венгерского вокзала Ньюгати составляет 20,9 евро.

Отмечается, что это ежедневный прямой беспересадочный маршрут. Время в пути - 6 часов.

 

 

Напомним, 14 ноября в Мукачево прибыл тестовый скоростной поезд класса Интерсити сообщением Будапешт-Мукачево.

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Теги: Венгрия, Поезд, Закарпатье, Мукачево, железная дорога, Будапешт, Укрзализныця, ИнТЕРСИТИ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alcoolique    09.12.2018, 12:39
Оценка:  0
Alcoolique
ну наконец-то !!!!
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