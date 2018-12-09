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Поезд Мукачево-Будапешт отправился в первый рейс из Венгрии

Комментариев: 3
Первый рейс поезда стартовал в воскресенье утром.
Поезд из Мукачево в Будапешт теперь будет курсировать регулярно
Поезд из Мукачево в Будапешт теперь будет курсировать регулярно
facebook.com/Mukachevo.net

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В воскресенье стартовал первый рейс поезда Мукачево-Будапешт в направлении из Венгрии в Украину. Об этом сообщает Мукачево.net.

Рейс отправился в 7:23 по центральному европейскому времени (в 8:23 по киевскому) с вокзала Нюготи. Цена билета в кассе венгерского вокзала в Будапеште - 20,9 евро (примерно 680 грн).

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Поезд, который будет курсировать между Мукачевым и Будапештом, называется “Латорица“. Так называется одна из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево. 

Надо учесть, что при покупке билетов название “Мукачево“ транслитерируется как Mukacheve, но на табло вокзала и на дорожных знаках используется именно венгерское название города Munkács. 

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Ранее сообщалось, что “Укрзализныця“ планирует запустить поезд между Мукачево и Прагой.

 

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Теги: Венгрия, поезд, Закарпатье, Мукачево, Укрзализныця, Интерсити
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Комментариев (3)
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krolikoff_net    09.12.2018, 13:18
Оценка:  -2
krolikoff_net
Зачем он нужен в эту вражескую страну, ведущую на нашей территории подрывную работу?
Alcoolique    09.12.2018, 12:39
Оценка:  -1
Alcoolique
ну наконец-то !!!!
Alcoolique    09.12.2018, 14:35
Оценка:  0
Alcoolique
ненавижу автобусы..так быстрее будет
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