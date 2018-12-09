Поезд Мукачево-Будапешт отправился в первый рейс из Венгрии
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В воскресенье стартовал первый рейс поезда Мукачево-Будапешт в направлении из Венгрии в Украину. Об этом сообщает Мукачево.net.
Рейс отправился в 7:23 по центральному европейскому времени (в 8:23 по киевскому) с вокзала Нюготи. Цена билета в кассе венгерского вокзала в Будапеште - 20,9 евро (примерно 680 грн).
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Поезд, который будет курсировать между Мукачевым и Будапештом, называется “Латорица“. Так называется одна из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево.
Надо учесть, что при покупке билетов название “Мукачево“ транслитерируется как Mukacheve, но на табло вокзала и на дорожных знаках используется именно венгерское название города Munkács.
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Ранее сообщалось, что “Укрзализныця“ планирует запустить поезд между Мукачево и Прагой.