Поезд Мукачево-Будапешт отправился в первый рейс из Венгрии

Первый рейс поезда стартовал в воскресенье утром.

Поезд из Мукачево в Будапешт теперь будет курсировать регулярно facebook.com/Mukachevo.net

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В воскресенье стартовал первый рейс поезда Мукачево-Будапешт в направлении из Венгрии в Украину. Об этом сообщает Мукачево.net.

Рейс отправился в 7:23 по центральному европейскому времени (в 8:23 по киевскому) с вокзала Нюготи. Цена билета в кассе венгерского вокзала в Будапеште - 20,9 евро (примерно 680 грн).

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Поезд, который будет курсировать между Мукачевым и Будапештом, называется “Латорица“. Так называется одна из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево.

Надо учесть, что при покупке билетов название “Мукачево“ транслитерируется как Mukacheve, но на табло вокзала и на дорожных знаках используется именно венгерское название города Munkács.

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Ранее сообщалось, что “Укрзализныця“ планирует запустить поезд между Мукачево и Прагой.