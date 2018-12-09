Адвокат рассказал о состоянии здоровья Сенцова

Олег Сенцов находится в тюремной больнице на лечении и продолжает работать над фильмом, сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

У осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено поражение внутренних органов. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, информирует Эхо Москвы в воскресенье, 9 декабря.



По его словам, голодовка режиссера не прошла бесследно, у него обнаружены органические изменения сердца, печени и почек.



"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100%-ые прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, неизвестно", - сказал адвокат.

По его словам, Сенцов находится в тюремной больнице на лечении и продолжает работать над фильмом, постановка которого идет в Украине.

Ранее сообщалось, что у Олега Сенцова остаются проблемы с почками и печенью.

Напомним, 25 октября Олега Сенцова наградили премией Сахарова-2018.

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