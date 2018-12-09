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Адвокат рассказал о состоянии здоровья Сенцова

Комментариев: 3
Олег Сенцов находится в тюремной больнице на лечении и продолжает работать над фильмом, сообщил адвокат Дмитрий Динзе.
У Сенцова поражение внутренних органов
У Сенцова поражение внутренних органов
Скріншот із відео

У осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено поражение внутренних органов. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, информирует Эхо Москвы в воскресенье, 9 декабря.

По его словам, голодовка режиссера не прошла бесследно, у него обнаружены органические изменения сердца, печени и почек.

"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100%-ые прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, неизвестно", - сказал адвокат.

По его словам, Сенцов находится в тюремной больнице на лечении и продолжает работать над фильмом, постановка которого идет в Украине. 

Ранее сообщалось, что у Олега Сенцова остаются проблемы с почками и печенью.

Напомним, 25 октября Олега Сенцова наградили премией Сахарова-2018.

 

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Теги: здоровье, голодовка, адвокат, заключенный, политзаключенные, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    09.12.2018, 14:19
Оценка:  -1
fkrfyfan
Я плачу от жалости к этому террористу. А почему не голодовал до победного конца? Ведь так обещал, или жить то хочется?
Григорич    09.12.2018, 13:39
Оценка:  0
Григорич
врут , голодание всегда на пользу здоровью идет, вон на Надю посмотрите какая приехала из Мордора...
Василище    09.12.2018, 13:32
Оценка:  +1
Василище
И вражины его лечат и разрешают над фильмом работать??)) От гады))
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