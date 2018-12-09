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На месте Ленина в Киеве можно поставить памятник декоммунизации - Вятрович

Комментариев: 10
Директор института национальной памяти предлагает собрать этот монумент из остатков снесенных памятников Ленину.
Памятник Ленину в Киеве снесли в ночь на 9 декабря 2013 года, ровно 5 лет назад
Памятник Ленину в Киеве снесли в ночь на 9 декабря 2013 года, ровно 5 лет назад
.facebook.com/dmytro.gomon

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Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что на месте разрушенного памятника Ленину в Киеве можно сделать скульптурную группу, символизирующую начало декоммунизации. Об этом он рассказал в интервью “Радио Свобода“

“Как идея, мне нравится то, чтобы на месте разрушенного в Киеве памятника Ленину сделать скульптурную группу на основе того, что сейчас осталось, которую условно назвать памятником “Снос памятников Ленину в Украине“, - сказал Вятрович.

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В других регионах, по мнению чиновника, не обязательно ставить сразу памятники взамен убранным.

“В отдельных местах, я убежден, не надо никаких памятников на этом месте, потому что тень Ленина там будет еще долго доминировать. И, что бы там поставили, люди будут помнить, что раньше там стоял памятник Ленину“, - говорит директор института.

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С другой стороны, в отдельных населенных пунктах именно это место, где стоял Ленин - это единственная площадь, где можно поставить любой памятник, признает Вятрович: “Поэтому объявлять обязательное условие, что это место не должно быть занятым, является неправильным“.

“То, что эти постаменты остались пустыми - это вызов и хорошая возможность для украинцев начать дискуссию, кто для них является важным в прошлом, кто заслуживает такую ​​память, чтобы быть воплощенным в памятниках“, - подчеркнул он.

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“Результатом этой дискуссии будут памятники как национальным героям, так и местным. Нужно то и другое. Национальная память должна тесно переплетаться с местным, локальным уровнем“, - считает Вятрович.

Ранее сообщалось, что в селе Марковка Луганской области на месте памятника Ленину установили памятник Чиполлино.

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Теги: Вятрович, Ленин, памятники, декоммунизация, Киев
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Комментариев (10)
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Глод    09.12.2018, 14:39
Оценка:  0
Глод
Представляю себе многоголового, многорукого, многоногого Ленина.
Глод    09.12.2018, 14:37
Оценка:  0
Глод
Можно не только из остатков памятников Ленину, а из остатков памятников различным советским деятелям.
fkrfyfan    09.12.2018, 14:17
Оценка:  -2
fkrfyfan
Когда же этот недоумок угомонится?
ВосставшийИзБана    09.12.2018, 14:18
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А ты когда угомонишься? Или когда поумнеешь? Что ты все за другими следишь? Собой займись.
krolikoff_net    09.12.2018, 14:20
Оценка:  +2
krolikoff_net
Отойдите от зеркала, оно вас явно раздражает .
ВосставшийИзБана    09.12.2018, 14:06
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Памятник надо поставить Святославу Храброму. В Киеве нигде не увековечена память этого великого князя.
ВосставшийИзБана    09.12.2018, 14:04
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"в Киеву" - вы хоть смотрите, что публикуете?
krolikoff_net    09.12.2018, 14:09
Оценка:  0
krolikoff_net
Это акцент рептилоидов. Они уже здесь
krolikoff_net    09.12.2018, 13:50
Оценка:  0
krolikoff_net
Лучше поставить там памятник нашим солдатам, защитникам Родины, павшим в борьбе против рассейских оккупанитов.
GALE    09.12.2018, 13:49
Оценка:  -2
GALE
Тебя надо по пояс вкопать, шизик.
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