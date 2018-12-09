Украинский военный прострелил себе ногу на Яворовском полигоне

В день визита американского сенатора один из солдат нарушил меры безопасности и сам себя ранил.

На Яворивском полигоне военному не повезло, и он прострелил себе ногу facebook.com/pressjfo.news

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В субботу во время стрельб на Яровирском полигоне Львовской области, в день визита на полигон сенатора США Рональда Джонсона украинский военный случайно ранил сам себя. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Из-за несоблюдения мер безопасности один из военнослужащих выстрелил себе в ногу. Сразу после этого инцидента военного доставили в госпиталь", - отметил депутат.

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"Угрозы жизни военного нет, так как важные органы не затронуты. По данному факту проводится расследование", - добавил Зинкевич.

В комментариях пользователи пошутили насчет "премии Дарвина" и заметили, что солдату данный инцидент станет наукой на всю жизнь. В то же время украинцы радуются, что ранение оказалось не опасным.

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Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области на территории международного центра миротворчества и безопасности на Яворивском полигоне открыли первый центр имитационного моделирования боевых действий.