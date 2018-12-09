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Украинский военный прострелил себе ногу на Яворовском полигоне

Комментариев: 4
В день визита американского сенатора один из солдат нарушил меры безопасности и сам себя ранил.
На Яворивском полигоне военному не повезло, и он прострелил себе ногу
На Яворивском полигоне военному не повезло, и он прострелил себе ногу
facebook.com/pressjfo.news

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В субботу во время стрельб на Яровирском полигоне Львовской области, в день визита на полигон сенатора США Рональда Джонсона украинский военный случайно ранил сам себя. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Из-за несоблюдения мер безопасности один из военнослужащих выстрелил себе в ногу. Сразу после этого инцидента военного доставили в госпиталь", - отметил депутат. 

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"Угрозы жизни военного нет, так как важные органы не затронуты. По данному факту проводится расследование", - добавил Зинкевич.

В комментариях пользователи пошутили насчет "премии Дарвина" и заметили, что солдату данный инцидент станет наукой на всю жизнь. В то же время украинцы радуются, что ранение оказалось не опасным.

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Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области на территории международного центра миротворчества и безопасности на Яворивском полигоне открыли первый центр имитационного моделирования боевых действий.

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Теги: военные, стрельба, Яворивский полигон, Львов, США, визит
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Комментариев (4)
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Sinobi-life    09.12.2018, 16:22
Оценка:  0
Sinobi-life
О сколько пригожинских федерастов своё дерьмо тут выливают и лайкают друг дружбу,лучше путьке вылизывайте,а то не заплатят!!!
Rangol    09.12.2018, 16:01
Оценка:  -1
Rangol
Теперь американец обязан забрать его в США и дать вид на жительство, после этого все солдаты прострелили себе ноги и война окончится
Катилин    09.12.2018, 15:29
Оценка:  +4
Катилин
В то же время украинцы радуются, что ранение оказалось не опасным - да всем насрать=)
GALE    09.12.2018, 14:42
Оценка:  +3
GALE
Это он от радости и домой охота.
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