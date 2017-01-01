В течение суток граждане Литвы и Молдовы пытались незаконно перевезти через государственную границу Украины около 7,5 тысяч контрабандных сигарет.

Пограничники задержали два автомобиля с около 7,5 тыс. контрабандных сигарет dpsu.gov.ua

Военнослужащие Мостиского и Белгород-Днестровского отрядов в течение суток помешали незаконному перемещению через государственную границу крупной контрабандной партии сигарет. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, на выезд из страны в пункт пропуска Шегини прибыл автомобиль Peugeot, на котором ехал 47-летний гражданин Литвы. В ходе проведения углубленного обзора транспортного средства пограничный наряд совместно с сотрудниками ГФС в специально изготовленном тайнике в днище автомобиля обнаружил около 6,5 тысяч пачек сигарет.

"Кроме того, в пункте пропуска Кучурган-авто в салоне и багажном отделении автомобиля Audi, на котором в Украину ехал гражданин Молдовы, пограничники нашли еще одну тысячу пачек сигарет", - рассказали в Госпогранслужбе.

В обоих случаях контрабанда и автомобили изъяты в установленном порядке.

Cмотрите фотогалерею: Пограничники задержали два авто с 7500 пачек контрабандных сигарет

Ранее на Закарпатье пограничники задержали гражданина Украины, который подозревается в незаконной переправке сигарет в Румынию.

На Закарпатье обнаружили вагон с контрабандными сигаретами

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