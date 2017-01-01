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Во Львовской области насмерть замерз мужчина

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В селе Стоянов обнаружено тело 33-летнего местного жителя. Предполагаемая причина смерти - обморожение.
Тело обнаружили на сельской улице
Тело обнаружили на сельской улице
Таисия Стеценко, Корреспондент.net

Во Львовской области в субботу, 8 декабря, на улице нашли мертвым мужчину, причиной смерти которого стало общее обморожение тела. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, пишет УНИАН.

Тело 33-летнего местного жителя обнаружили в селе Стоянов Радеховского района.

"Предполагаемая причина смерти - общее обморожение. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве замерз насмерть бездомный мужчина.

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Теги: Львовская область, Мороз, смерть, морозы
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Источник: korrespondent.net

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