МВФ соберется для решения по кредиту для Украины 18 декабря

Выделять или не выделять деньги нашей стране до Нового года, представители фонда решат во второй половине месяца.

МВФ все еще может выдать Украине кредит "под елочку" EPA/UPG

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Заседание по вопросу сотрудничества с Украиной состоится 18 декабря 2018 года, объявил Совет директоров МВФ, передает РБК-Украина.

Повестка дня заседания будет включать в себя не только обсуждение программы обусловленного кредита Stand-by, а и прекращение программы расширенного финансирования, которая была утверждена в марте 2015 года.

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Первый транш по новой программе Украина может получить перед самым новым годом. Во всяком случае, на это надеются представители киевской власти.

Так, спикер Андрей Парубий подчеркивал при подписании госбюджета-2019, что в этом году Верховная Рада приняла его в срок, а не 30-31 декабря, как это бывали в прошлые годы.

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Заявлял, что ожидает поступления денег от МВФ до 25 декабря, и глава НБУ Яков Смолий. Надеется на финансирование по новому кредиту до Нового года и премьер Владимир Гройсман.

Напомним, ранее в МВФ заверили, что военное положение в 10 областях и на море не помешает Украине получить кредит.