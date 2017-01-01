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Резервист во время учебных стрельб ранил 21-летнего военного

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На Яворивском полигоне из АК прострелили голень военнослужащему.
Резервист на Яворивском полигоне ранил военного
Резервист на Яворивском полигоне ранил военного
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Солдат-резервист во время учебных стрельб на Яворивском полигоне во Львовской области по неизвестным причинам прострелил ногу военнослужащему. Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА со ссылкой на данные Главного управления ЧС области.

Виновнику происшествия - 35 лет, он стрелял из автомата Калашникова. “Выстрел привел к огнестрельному пулевому ранению нижней трети правой голени с травматическим переломом нижней трети большеберцовой кости“, - рассказали в ведомстве.

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21-летнего военнослужащего госпитализировали в медицинский клинический центр Западного региона в городе Орел. Обстоятельства просишествия уточняются.

Напомним, ранее депутат Львовского совета рассказал, что в субботу военнослужащий на Яворивском полигоне из неосторожности сам себе прострелил ногу, но жизненно важных тканей не повредил.

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Теги: военные, стрельба, учения, Яворивский полигон, Львов
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