Адвокат не исключает добавления статей обвинения украинским морякам

Если Россия решит, что это политически выгодно, военнопленным могут предъявить новые обвинения.

Россия может не обойтись одним незаконным обвинением - адвокат EPA/UPG

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Военнопленным украинским морякам с захваченных РФ кораблей могут предъявить новые обвинения. Об этом заявил адвокат одного из арестованных Николай Полозов, передают Крым.Реалии со ссылкой на эфир “Радио Свобода“.

“Всем 24 морякам предъявлено одинаковое обвинение в нарушении части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России - незаконное пересечение государственной границы России“, - напомнил адвокат.

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Максимальная санкция по этой статье, по его словам, составляет 6 лет лишения свободы.

“Но, учитывая опыт работы в других делах и в отношении других политзаключенных, я не исключаю, что российские власти могут попытаться увеличить объем обвинения, добавить новые статьи“, – предупредил Полозов.

По его мнению, количество статей обвинения будет зависеть от политической конъюнктуры и политической воли Кремля: “Конечно, опасность существует“.

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Напомним, 24 украинских моряка были взяты в плен при захвате украинских военных кораблей 25 ноября. Все они незаконно арестованы и находятся в СИЗО Москвы.